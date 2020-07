Lite barn døde etter å ha bli smittet av E. Coli-bakterie

Et lite barn døde fredag på Rikshospitalet etter komplikasjoner knyttet til E.coli-bakterien. Folkehelseinstituttet tror det er et enkeltstående tilfelle.

Det bekrefter bydelsoverlege Irene Teslo overfor NRK. Hun er også blant Oslos smittevernansvarlige leger. Barnet var mellom ett og to år gammelt og bosatt i Oslo.

Det er uklart hvor barnet ble smittet, men barnet døde etter å ha hatt Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), en tilstand som oftest har sin opprinnelse i en bestemt type E. coli-smitte.

Folkehelseinstituttet undersøker saken, men mener at det foreløpig ikke ser ut til å være et utbrudd, men et enkeltstående tilfelle.

Ble syk på norgesferie

Barnet ble smittet da familien var på ferie i Norge, men det er usikkert nøyaktig hvor det ble utsatt for smitte, skriver NRK.

– Sykdomsforløpet var uvanlig, og etter hvert veldig raskt og dramatisk forverret, sier Teslo.

Smittesporing og smitteverntiltak er i gangsatt og koordineres av kommunehelsetjenesten i samarbeid med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

Fakta Fakta om Hemolytisk-uremisk syndrom ↓ Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en alvorlig tilstand med nyresvikt og blodforandringer. Den viktigste årsaken til HUS er infeksjon med en spesiell type E. coli-bakterier, enterohemoragisk E. coli (EHEC). HUS starter som regel som en mage-/tarminfeksjon med blodig diare. Feber, slapphet og irritabilitet er blant mulige symptomer. Smitter vanligvis fra næringsmidler eller annen kilde, men kan også smitte fra menneske til menneske. Eldre og barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Behandling kan inkludere blodoverføring, væsketilføring og blodrensing (dialyse) E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. De er vanligvis ufarlige, men enkelte varianter, som EHEC, kan føre til alvorlig sykdom Kilde: Folkehelseinstituttet / NTB

Forebygges ved god håndhygiene

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

E.coli-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn, ifølge Folkehelseinstituttet. Den mest alvorlige varianten er EHEC.

Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.

