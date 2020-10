Liten andel eldre blant dem som koronatester seg

Andelen eldre blant dem som tester seg for korona, er 11 prosent siden 1. juli. Her foretas det en rutinemessig covid-19 hals- og nesetest for ved Diakonhjemmet i Oslo. Foto: Heiko Junge (NTB)

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at knappe 11 prosent er over 60 år blant dem som har testet seg for koronavirus siden 1. juli.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier til NRK at FHI ikke vet helt sikkert hvorfor det er slik, men at det kan spille inn at eldre er mindre sosialt aktive enn unge. Likevel kan mange være smittet uten å vite om det. – Vi regner med at vi bare avdekker 50 prosent av smitten i samfunnet, sier han til kanalen. Aavitsland oppfordrer både eldre og unge til å teste seg dersom de har symptomer, eller de har vært i situasjoner hvor det kan ha vært smitte. (©NTB)