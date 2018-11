Liten gutt gjennom isen i Sandnes i Rogaland - berget på land

To små gutter er berget på land fra Frøylandsvatnet i Hommersåk i Rogaland etter at de gikk ut på isen og en av dem havnet i vannet.

Politiet i Sør-Vest melder på Twitter at to små gutter har vært på isen på Frøylandsvatnet i Hommersåk i Rogaland, og at en av dem har gått gjennom isen. To tilfeldig forbipasserende voksne har kommet til stede og fått guttene opp av isen.

Guttene skal tilsynelatende være i ok form. Gutten som falt gjennom isen og den ene redningsmannen er kjørt til sykehus for sjekk da de var noe nedkjølt.

– Et barn har vært under isen og ett i oppe på isen. Det var to forbipasserende som så hva som skjedde og hjalp dem på land. De to barna er begge under fem år gamle, men det ser tilsynelatende ut til å ha gått bra, sier operasjonsleder Olaug Bjørnstad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om hendelsen klokken 12.04 lørdag formiddag.

Også i Oslo blir det meldt om usikker is, og politiet advarer folk mot å teste isen.

– Isen som nå har lagt seg på vannene kan tilsynelatende se trygg ut, men det er den ikke! Vi har sett at mange «skal bare» utpå og sjekke. Det er farlig. Vi har allerede fått melding om ett barn som har gått gjennom, og ble reddet opp av forbipasserende, tvitrer politiet.

Dersom du ser noen som går gjennom isen, ber politiet om at du ringer brannvesenets nødtelefon 110 med én gang.

– Vi har redningsdykkere og overflatereddere i beredskap. Vi forventer mye folk i marka i helga, og vil ta noen runder opp til utsatte vann for å se. Viktigst: Fortell barna at dette er farlig, heter det videre.

