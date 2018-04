Liv Signe Navarsete: - Dette er dårlig kameratskap

Sp-topp Liv Signe Navarsete reagerer sterkt på at ingen står frem som avsender av sex-sjikanen hun mottok.

Klokken 00.25 natt til den 21. februar tikket følgende melding inn til Sp-leder Liv Signe Navarsete: «Vi har lyst på fitta di».

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger, blant dem Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram.

Ti personer, åtte av dem sentrale i Senterpartiet (Sp), var med på hytteturen.

Nettavisen har kontaktet alle de åtte navngitte mennene tirsdag. Så langt har ingen stått frem som avsender.

Navarsete: - Dårlig kameratskap

Nettavisen har også snakket med Navarsete tirsdag.

- Hvordan reagerer du på at ingen av de ti vil innrømme at de sendte deg meldingen?

- Det er dårlig kameratskap, er Navarsetes første reaksjon.

- Og hvis de beskytter hverandre, er resultatet at alle ti mistenkeliggjøres, sier hun.

- Slemmere

Navarsete har tidligere sagt at disse profilerte Sp-mennene spilte en ganske avgjørende rolle i maktkampen i Sp som førte til at hun måtte gå av som leder i 2014.

– Dette var ikke mine venner og støttespillere. Jeg opplevde det som at de bare ville minne meg på at jeg var en dritt, sa hun - og utdypet:

– Det blir en intimidering, mer påtrengende, slemmere. Og det er vel meningen også. Du skjønner at her har du vært et tema, og det har ikke vært på en hyggelig måte. Jeg har hørt at jeg har vært omtalt svært negativt i dette miljøet på andre fester også, sa hun 14. april, ifølge NTB.

- Lavmål

Navarsete, som nå er Sps forsvarspolitiske talsperson, meldte fra til partiledelsen om sexsjikanen. De undersøkte saken uten å komme til bunns i den.

– Jeg ble veldig sjokkert da jeg fikk meldingen. Jeg synes det var et lavmål som jeg rett og slett ikke trodde at enkelte i Senterpartiet var på, sa hun til Nationen, som først omtalte saken forrige onsdag.

Hun vet ikke hvem som lekket saken, men sier mange har visst om den:

Generalsekretær Knut M. Olsen har ansvar for å finne syndebukken.

- Det var ikke jeg som lekket den, jeg ønsket i utgangspunktet ikke oppmerksomhet om saken, sier Navarsete til Nettavisen tirsdag.

- Må sette punktum

Når det er sagt, håper hun nå Sp-ledelsen kommer til bunns i det hele.

- Det er bra at saken gås etter i sømmene, så vi forhåpentligvis kan unngå dette for fremtiden. Vi trenger en oppklaring for å kunne sette punktum, sier Navarete til Nettavisen.

Hun er klinkende klar:

- Jeg synes det aller viktigste er at den skyldige står frem. Det trenger partiet.

Det har så langt ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra generalsekretær Knut M. Olsen.

