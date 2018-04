Liv Signe Navarsete: - Jeg kommer til å bli sykmeldt

Liv Signe Navarsete sliter med svimmelhet etter alt fokuset på sjikane-saken.

Hvem sendte sjikanemeldingen «Vi har lyst på fitta di» til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete?

Sykmeldes

Navarsete stiller til intervju hos Torp på NRK2 onsdag kveld.

Siden saken sprakk, har hun fått tilbake symptomer på blant annet svimmelhet.

- Det har sin kostnad, og jeg har fått tilbake symptomer jeg hadde i 2014 med blant annet svimmelhet. Derfor kommer jeg til å bli sykmeldt i en periode fremover, sier hun i intervjuet med Ole Torp.

Navarsete vet hva som vil gjøre henne aller best i tiden fremover:

- Det blir en fjelltur eller to og tid med barnebarna. Det er beste medisin, sier hun.

- Folkeskikk

- Denne saken handler ikke om politikk. Dette handler om folkeskikk og etikk, sier Sps forsvarspolitiske talsperson til Torp.

Navarsete aner ikke hvem av de ti hyttekameratene som er avsender.

- Jeg vet ikke hvem som sendte meldingen. Jeg våknet da meldingen tikket inn for litt over to år siden, forteller hun.

Her er de åtte Sp-politikerne som var på hyttetur. Øverst fra venstre: Erlend Fuglum, Tomas Iver Hallem, Ivar Vigdenes og Ola Borten Moe, Nederst fra venstre: Jostein Grande, Bjørn Arild Gram, Morten Søberg og Rune Hjulstad.

- Du er en dritt

- Jeg måtte lese den et par ganger og siden jeg kjente avsenderen, fikk jeg det ikke til å stemme at det det kunne være han, sier Navarsete.

Meldingen kom fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg. Dagen etter fikk hun rede på hytteturen, og oppfattet meldingen slik:

- Du har vært en dritt og er fortsatt en dritt.

- Saken kunne vært død nå

Navarsete sier hun har forventning til at noen skal snakke sant.

- Meldingen skulle aldri vært sendt. Det var skikkelig dårlig oppførsel. Hadde avsenderen ringt dagen etter og beklaget, hadde saken vært død nå, sier hun.

Ingen har meldt seg

Åtte av dem har sentrale verv i partiet, noe 1. nestleder Ola Borten Moe syntes ble så krevende at han trakk seg midlertidig mandag.

- Det er kun én av dem som har kontaktet meg, og det er han som eier telefonen, sier Navarsete hos Torp.

Navarsete: - Hadde ikke satt mine bein i Sp

Hun varslet både generalsekretær Knut M. Olsen og parlamentarisk leder Marit Arnstad - uten at det skjedde noe. Etter at saken lekket til media, brukte hun påsken til å tenke over hvordan hun skulle forholde seg til offentlig omtale av saken. - Det er viktig å markere at kvinner ikke skal tåle slikt. Hvis jeg hadde vært 16 år og hadde fått en slik melding, ville jeg aldri satt mine ben i Senterpartiet. Likevel fant hun det riktig å stå frem og fortelle sin versjon: - Jeg tar en for laget, jentelaget. Les også: Senterpartiet i alvorlig balleklem Navarsete: - Ikke ute etter hevn Det har vært spekulert i både maktkamp og hevn, fordi Navarsete trakk seg som leder etter en bitter kamp hvor flere at hyttekameratene stod mot henne. Navarsete avviser blankt hevntanker: - Jeg finner ingen glede i dette. Hvis jeg skulle tatt hevn, ville jeg gjort det på en mer snedig måte, sier hun. - Ikke rettferdig å straffe alle ti Uavhengig av hva politiet eventuelt kommer frem til, mener Navarsete Sps sentralstyre må holde i saken til de kommer til bunns i den. - Ingen bør ekskluderes, men det sentrale er at denne saken tas på alvor. Jeg vil ikke at andre - unge jenter eller eldre damer - skal utsettes for dette. Dette handler om etikk og moral og hvordan vi oppfører oss, sier hun. Navarsete vil ikke si noe om hva som er passende straff, men synes ikke at alle ti skal straffes. - Det er ikke rettferdig. Hun håper inderlig at saken løses. - Ingen har meldt seg Få timer før fristen går ut før en anmeldelse foreligger, har ingen meldt seg. - Jeg har ikke noe nytt å melde, sier pressesjef i Sp, Lars Vangen, til Nettavisen klokken 21.30.

