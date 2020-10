Liverpool: Flere koronapasienter på sykehus enn i april

Presset på sykehusene i England fortsetter å øke i takt med økende antall smittetilfeller.

OSLO (Nettavisen): Covid-19-viruset legger et økende press på sykehusene i Liverpool i England, der det har vært flere lokale utbrudd. Tristan Cope, direktør ved Liverpool University NHS Trust, som driver flere sykehus i regionen, sier til Sky News at presset på sykehusene og de ansatte nå er stort.

- Fortsetter å øke

På Twitter skriver Cope at de nå behandler flere pasienter med covid-19 enn de gjorde under toppen i april og at antallet fortsetter å stige.

- Å behandle så mange koronapasienter i tillegg til vanlig pleie legger et stort press på personalet. Takk til hele staben vår for utrolig hardt og dedikert arbeid i en svært vanskelig situasjon, skriver Cope videre.

- Dessverre behandler vi nå flere pasienter med covid-19 på sykehus enn vi gjorde i april, skriver legen og sykehusdirektøren Tristan Cope om situasjonen i Liverpool. Foto: Faksimile

Nærmer seg 800.000 smittede

Storbritannia melder torsdag om 789.229 smittetilfeller så langt i pandemien. Kurven har vært bratt økende i høst. Antallet tester er oppe i 28 millioner. Kapasiteten er over 300.000 tester per dag.

Smitteraten i Storbritannia lå onsdag på 348,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager, noe som plasserer britene på sjuendeplass i Europa nå. Verst er situasjonen i Tsjekkia, der myndighetene nå innfører enda mer inngripende smitteverntiltak.

TESTER MANGE: Britene har trappet opp covid-19-testingen og har nå en kapasitet på over 300.000 tester daglig. Bildet er fra en koronateststasjon i Chessington, sørvest i London. Foto: Adrian Dennis (AFP)