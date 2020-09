Livssynssamfunn vil nekte statsstøtte til trossamfunn som truer med helvete

Å true barn med fortapelse er en form for psykisk vold, mener Holistisk forbund.

Nå foreslår de å kutte støtte til trossamfunn som truer med helvete.

Det er i et høringssvar til ny trossamfunnslov livssynssamfunnet Holistisk forbund foreslår at loven skal presisere at det å true med helvete og fortapelse skal kunne føre til tap av statsstøtte.

Holistisk forbund er nært knyttet til alternativbevegelsen, og mange av medlemmene har en tilknytning til alternativ åndelighet og terapi, skriver Vårt Land.

– Hvis vi formidler til barn at Gud kanskje ikke er glad i dem uansett, så skaper det angst. Barn skal få slippe den angsten, sier Jostein Odland, styremedlem i Holistisk forbund, til avisen.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, sier han mener det er «helt useriøst» å koble statsstøtte til trossamfunn til denne typen regler.

– Det er ikke i evangeliets ånd å skremme med helvete eller fortapelse, og overfor barn er ikke dette en aktuell tematikk, sier han.

– Det blir å innføre statlige rammeverk for hva det er legitimt å tro på. Og hvordan ser man for seg at det skal gjennomføres i praksis? Vi kan ikke retusjere bort de stedene i Det nye testamentet som snakker om at det kommer en dom, og at den kan ha to utganger, sier Nordhaug.