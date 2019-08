Livsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane

En mann er dømt til livsvarig fengsel etter et grotesk drap på et talentfull spansk golfspiller. Ugjerningen skjedde ute på en golfbane i USA.

22 år gamle Celia Barquin Arozamena var ute og spilte i Ames, Iowa i september i fjor da hun ble angrepet i et rent bakholdsangrep midt på dagen. Drapet skjedde mens Arozamena forberedte seg til å gjøre et slag.

Den spanske jenta ble stukket gjentatte ganger med kniv. Liket ble funnet i en liten innsjø på golfbanen.

Drapsmannen var en ustabil mann (22) med en lang historie med mental sykdom. Han hadde tilholdssted på et område for hjemløse. Det lå rett ved golfbanen Coldwater Golf Links.

Colling Richards godtok i juni å bli dømt for overlagt drap under de mest skjerpende omstendigheter. Han vil aldri kunne bli en fri mann igjen etter at dommen ikke gir ham rett til å slippe ut igjen under noen omstendighet.

– Celia ble fratatt muligheten til å utvikle seg dag for dag og oppnå sine drømmer, sa Jessica Reynolds fra aktoratet fredag.

(©NTB)