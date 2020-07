LO- og AUF-motstand mot Støres nei til Rødt og MDG

Møter motstand i egne rekker.

AUF og Oslo LO er uenige i Ap-leder Jonas Gahr Støres nei til regjeringssamarbeid med Rødt eller MDG etter valget neste år, skriver Klassekampen.

Støre slo overfor samme avis tirsdag fast at Arbeiderpartiet ikke skal søke regjeringssamarbeid med Rødt eller MDG etter valget i 2021, men heller ta utgangspunkt i samarbeidspartnerne Senterpartiet og SV, som partiet satt i regjering med mellom 2009 og 2013.

Til grunn for det la han MDGs ønske om å avvikle oljenæringen og at Rødt selv har sagt at de ikke ønsker å sitte i regjering. Samtidig åpnet han døra for KrF, om de skulle revurdere veivalget de tok i 2018.

Nå møter han motstand i egne rekker. Til avisa sier AUF-nestleder Astrid Eide Hoem at ungdomspartiet er åpne for å samarbeide med alle som vil felle den sittende regjeringen.

– Både MDG og Rødt er med på å bidra til det. Vi skal ikke si nei til et flertall som vil kaste høyreregjeringen, sier hun.

Hoem sier at det er uaktuelt for AUF å søke samarbeid med KrF, med mindre partiet endrer retning i saker om homoterapi, abortloven og bioteknologiloven.

Ingunn Gjerstad, som leder LO i Oslo, mener avvisningen av de to partiene svekker mulighetene for et rødgrønt flertall i 2021.

– Jeg hadde trodd at Ap nå så at de ikke vil være i stand til å få flertall med Sp og SV. I Oslo har vi gode erfaringer med at MDG er med på å styre byen, sier Gjerstad.

Støre får imidlertid støtte fra LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Jørn Eggum, som leder Fellesforbundet.

«Vi klarer ikke å omstille oss til en grønn framtid om vi kaster de som skaper verdiene ut i unødvendig ledighet. Situasjonen er vanskelig nok som den er», skriver Eggum i en sms til avisa.