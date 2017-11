LO og NHO støtter sparkingen av Christine Meyer

- Nødvendig for å skape ro.

Statistisk sentralbyrås (SSB) omorganisering har skapt så mye rabalder at til slutt måtte SSB-sjef Christine Meyer gå.

Fredag ble det klart at hun ikke lenger hadde nødvendig tillit hos finansminister Siv Jensen (Frp). og ved midnatt søndag opphørte arbeidsforholdet med SSB.

LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

- Viktig at Siv gjorde som hun gjorde

Partene i arbeidslivet, LO og NHO, fryktet at omplassering av 25 forskere, med Erling Holmøy i spissen, ville gå ut over SSBs evne til å levere statistikk til arbeidslivet, skriver Dagens Næringsliv (DN).

De støtter finansminister Siv Jensen (Frps) avgjørelse, som Meyer slett ikke var enig i.

- Det var helt nødvendig å stoppe omorganiseringen. Det var viktig at Siv Jensen gjorde de, sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til DN.

- Nødvendig for å få ro



Sjeføkonom hos NHO, Øystein Dørum.

Det er sjeføkonom Øystein Dørum hos NHO helt enig i.

- At finansministeren reagerte som hun gjorde, etter at SSB ikke var i stand til å tydeliggjøre hvordan samfunnsoppdraget skulle innfris, var bra. Og det var nødvendig for å få ro rundt SSB, gjenopprette tilliten til SSB og ivareta samfunnsoppdraget til SSB, sier Dørum til DN.

