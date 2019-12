LO-sjef Gabrielsen: - Slik vinner Arbeiderpartiet valget i 2021

Den mektige LO-sjefen mener han har funnet suksess-oppskriften.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Nettavisen har snakket med LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen om hvordan Arbeiderpartiet kan vinne stortingsvalget i 2021.

- Arbeiderpartiet må være kompromissløse i møte med økende ulikhet. Det er det det handler om – å være det brede folkepartiet på venstresiden, sier Gabrielsen.

- Jeg sier som regel ja. De sier jeg burde si mer «nei», sier han – og kikker bort på sin ferske rådgiver og tidligere TV 2-reporter Geir Solaas Moen.

- Jeg ser litt på invitasjoner som innkallinger, innrømmer den mektige fagforeningslederen, som siden mai 2017 har ledet LOs 947.000 medlemmer.

Fra sitt langstrakte kontor i 8. etasje, har Gabrielsen god utsikt til Arbeiderpartiet og Youngstorget.

- Altfor dårlig valg av Arbeiderpartiet

- Ved stortingsvalget i 2017 stemte 38 prosent av LOs medlemmer på Arbeiderpartiet (Ap). Hva synes du om det?

- Det er altfor dårlig.

- Hva skal til for å øke andelen?

- Jeg har sagt at det viktigste er at Arbeiderpartiet konsekvent legger vanlige folks perspektiv og interesser til grunn, å være kompromissløse i møte med økende ulikhet. Det er det det handler om – å være det brede folkepartiet på venstresiden.

9. september ble ingen opptur for Arbeiderpartiet, som med 24,8 prosent gjorde et av sine dårligste valg noensinne.

- Hva har Arbeiderpartiet bommet på, da, når de ikke klarer å tiltrekke seg flere av deres medlemmer og gjorde nok et dårlig valg?

- Årets valgkamp handlet i stor grad om bompenger og klima på den ene siden og distrikt (by/land) på den andre siden. De som gikk frem, MDG, bompengelistene (FNB) og Senterpartiet hevdet seg best her.

Men:

- Vi vet at når arbeidsliv er tema, som det var i 2015, hadde Arbeiderpartiet en kjempeoppslutning blant LOs medlemmer, sier Gabrielsen.

MDG fikk 6,8 prosent oppslutning, og Senterpartiet fikk 14,4 prosent ved høstens valg. I Oslo fikk FNB (Folkeaksjonen mot bompenger) 6 prosent, i Stavanger 9 prosent og i Bergen 17 prosent.

- For Arbeiderpartiet ser man at partiet splittes i spørsmål om klima og industri. Hvordan kan dette forenes?

- Det er ikke noen motsetning mellom industri og klima. Løsningene som gjør at vi vil og skal lykkes med å nå våre klimamål, finner du nettopp i industrien. Det er våre medlemmer ute på arbeidsplassene som er klimaløserne.

LO-sjefen Hans-Christian Gabrielsen har god utsikt til Arbeiderpartiet (Ap) fra sitt langstrakte kontor i 8. etasje. Foto: Heidi Schei Lilleås

Gabrielsen nevner Klemetsrudanlegget, som driver med avfallsforbrenning:

- Der er det en pilot som fanger 90 til 95 prosent av den CO2-en som forbrenningsanlegget produserer, men som de må slippe ut igjen fordi vi ikke har fått på plass en investering for karbonfangst og –lagring.

LO-sjefen påpeker at det er de samme arbeidstakerne som i dag jobber med produksjon til understell på norsk sokkel, som vil være de som produserer understell til havvindmøller.

- Det er teknologien i industrien som vil være avgjørende for at vi når våre mål – og også skaper nye arbeidsplasser.

Gabrielsen retter en kraftig skyts mot samarbeidsregjeringen til Erna Solberg:

- Det som frustrerer meg i dette, er at vi vet vi har løsningene, vi vet at mulighetene ligger der, men vi har altfor mye sendrektighet fra regjeringens side når det gjelder karbonfangst og -lagring.

- Det må vi få på plass, senest i 2020.

Han etterlyser også flere og sterkere virkemidler knyttet til ikke-kvotepliktig sektor, typisk transport, bygg og anlegg. Her vil et CO2-fond være viktig.

- For meg handler dette om at vi må snakke mindre om det vi skal slutte med og mer om hva vi skal gjøre og hvordan.

Utvikle - ikke avvikle

- Hvordan synes du Arbeiderpartiet løser den biten?

- Det ligger en veldig god politikk fra landsmøtet i vår, og jeg synes Ap har en god og helhetlig politikk som handler om å utvikle – ikke avvikle.

Han ser helst at vi slutter å bruke ordet «omstilling».

- Utvikling er bedre! Det er det som hele tiden skjer. En diskusjon om sluttdato for oljeproduksjon bringer bare folk i skyttergravene, og da får vi ikke den nødvendige fremdriften som vi trenger.

- Vi kommer til å ha olje og gass med oss i mange år fremover, legger han til.

Gabrielsen mener vi trenger en aktiv stat som spiller på lag med en sterk industri.

Vil ha Arbeiderpartiet ved roret

- Hvis du mener Arbeiderpartiet har en god løsning på disse spørsmålene, hvorfor synes ikke flere av medlemmene dine det?

- Jeg merker at når vi snakker om politikken, har den bred oppslutning, men dette valget handlet om mye annet.

I Nettavisens ferske desembermåling, utført av Sentio, får Arbeiderpartiet 24,2 prosent.

Gabrielsen er klinkende klar på hva hans mandat er:

- Vi vil ha en Arbeiderpartiet-ledet rødgrønn-regjering.

Ap-veteran Thorbjørn Jagland har vendt hjem til Norge. 24. november ble han hedret med et internasjonalt seminar, hvor både Støre og Gabrielsen deltok. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hva med MDG?

- Vårt mandat er en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Vi kommer ikke til å sette godkjentstempel på en politikk som gjør at tusenvis av våre medlemmer mister jobben.

- Da vinner Arbeiderpartiet valget

- I Oslo ser vi at Arbeiderpartiet samarbeider med blant annet MDG. Hva tenker du om det?

- De har samarbeidet godt i Oslo i fire år, og det finnes andre samarbeidskonstellasjoner som fungerer godt lokalt. Når det gjelder regjeringssamarbeid er det for tidlig å snakke om det nå. Men det jeg kan si er at vi har god erfaring med de tre rødgrønne partiene, som gjennom åtte år samarbeidet i regjering.

- Jonas Gahr Støre har ledet et parti fra det snuste på 40-tallet og som nå vaker rundt 20-tallet. Hva er din forklaring på det fallet?

- Aps oppslutning har variert mye. I mars 2017 fikk partiet mer enn 40 prosent på meningsmålingene, men det er klart partiet må få en langt høyere oppslutning enn ved siste valg. Vi vet at når flere enn 50 prosent av våre medlemmer stemmer Arbeiderpartiet, så vinner Arbeiderpartiet valg.

- Så der må ambisjonene våre ligge! Og da må partiet legge vanlige folks interesser til grunn, være tydelig på arbeidslivspolitikken, se på industriens rolle i et klimaperspektiv og bekjempe ulikheter.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ble med på sommerpatruljens første besøk i sommer. Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

- Ikke aktuelt

- Du nevnes som en mulig arvtaker den dagen Støre gir seg. Hva synes du om det?

Gabrielsen ler:

- Du, partiet har en god leder, og jeg har verdens mest spennende jobb som leder av en organisasjon med 947.000 medlemmer, så det er ikke aktuelt.

- Har du tillit til hele Ap-ledelsen?

- Ja, svarer han kontant.

- Hva tenker du om konflikten med og rundt tidligere nestleder Trond Giske?

- Den saken er partiet ferdig med, så der har jeg ingen flere kommentarer.

- Hva blir det viktigste fremover?

- Jeg mener helt klart at fremover nå handler det om økende ulikhet, også mellom by og land, og hvordan vi skal løse klimautfordringene på en rettferdig måte.

- Hva legger du i «rettferdig klimakamp»?

- Denne uken foregår det et klimamøte i Spania. At klimamøtet i Madrid måtte flyttes fra Chile til Spania på grunn av protester mot økende ulikhet er et kraftig signal på at klima handling må gjennomføres på en rettferdig og solidarisk måte. Hvis ikke nødvendig klimapolitikk sees i sammenheng med ulikhetskrisen, som herjer land etter land verden over, risikerer vi å tape begge kampene.

LO-sjefen er stadig på farten, her deltar han på Aps internasjonale seminar til ære for Thorbjørn Jagland 24. november. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hvordan mener du dette burde vært løst?

- Klimatiltak må skje på en rettferdig måte. Vi må skape jobber og utvikle arbeidsplasser på en sosial, bærekraftig måte.

Vil gi ureturnerbare muligheten til å jobbe

Gabrielsen mener dagens regjering har lagt ut på et «røvertokt» overfor vanlige folk.

- Det gir et stygt bilde, som gjennomgående rammer arbeidsfolk og de som sitter nederst ved bordet, sier han og skyter inn:

- Listen over smålige, usosiale kutt de siste seks årene begynner å bli lang, mener Gabrielsen, som ramser opp:

Økt skatt på reise mellom hjem og arbeid

De som bor borte i løpet av en uke, har fått en ekstra skatt

Kutt i arbeidsavklaringspenger

Kutt i bostøtte for utsatte grupper

Kutt i kjøpekraft for pensjonister

Kutt i arbeidsmarkedstiltak

Økt makspris i barnehagen

Kutt i fagforeningsfradraget

Kutt i tannhelsetilbud og til barnebriller

- Det er landets rikeste som har tjent på dette, sier LO-sjefen.

- Et brennaktuelt tema om dagen er hvorvidt «ureturnerbare asylsøkere» bør få midlertidig arbeidstillatelse. Hva mener du?

- Så lenge identiteten er kjent, støtter vi midlertidig arbeidstillatelse.

- Vi kommer ikke utenom Senterpartiet, som puster Arbeiderpartiet i nakken. Kan dere også støtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister?

- Vi støtter en arbeiderpartiledet regjering, og vi har åtte års erfaring med Senterparti-samarbeid og samarbeider godt innenfor nærings- og distriktspolitikken. Det er mye vi er enige med dem om, sier Gabrielsen som forstår at Senterpartiet treffer alle de som er misfornøyd med regjeringens reformer.

Senterpartiet faller med 4,4 prosentpoeng fra november til desember i Nettavisens siste måling og får 15,6 prosent etter å ha hatt en enorm medvind den siste perioden.

- Støre er vår mann

- Men hva hvis Senterpartiet fortsetter å vokse og krever statsministeren i 2021?

- Vi ønsker en rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet, og Støre er vår mann.

- Men over 50 prosent av dine medlemmer må stemme på Arbeiderpartiet, og hvordan skal det skje?

- Partiet er nå i god gang. I det alternative budsjettet som nylig ble presentert ser vi økt satsing på sykehus, tiltak i kampen mot sosial dumping ved å styrke Arbeidstilsynet, dobling av fagforeningsfradraget og tak på Elbil-subsidier. Dette er veldig bra, mener Gabrielsen.

Så maner han til å ha is i magen:

- Vi må være tålmodige med tanke på strategi, den må få virke over tid, og det er jeg sikker på vil skje. Det hjelper ikke å hoppe og sprette etter hva som er mest populært.

Tre lidenskaper

- Hvor tett kommer du til å være på Ap-ledelsen fremover?

- Vi jobber selvfølgelig sammen med partiet og deltar i programprosessen. Det blir spennende! Vi må fange opp hva som rører seg i grasrota og finne løsninger.

- Blir det et skifte i 2021?

- Ja!

Gabrielsen jobber ikke hele tiden.

- Jeg har tre lidenskaper: Grilling, spille trommer og dyrke chili, forteller han.

- Og så kobler jeg aller best av sammen med min kone. Hun ga meg en chili-kalender til advent, så hver dag venter en nokså sterk overraskelse, ler LO-sjefen.