LO, Unio og YS trekker seg fra forhandlingene om særaldersgrenser

Arbeids- og sosialministeren holder pressekonferanse 16:30.

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte med særaldersgrense har brutt sammen, melder flere medier. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) holder pressekonferanse 16:30.

Innspurten i forhandlingene, som har vart siden oktober i fjor, startet onsdag formiddag. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sittet rundt forhandlingsbordet sammen med fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne, samt KS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Onsdag ettermiddag opplyste fagforbundene at forhandlingene hadde brutt sammen.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO i en pressemelding.