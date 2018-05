LO Stat vil ta ut 4.000 statsansatte i streik om ikke meklingen fører fram innen fristen 24. mai.

LO Stat sendte onsdag et såkalt områdevarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her varsler LO at 4.000 statsansatte vil bli tatt ut i streik fra klokken 6 torsdag 24. mai.

– Områdevarselet er sendt ut nå, slik at staten får tid til å forberede seg, sier kommunikasjonsansvarlig i LO Stat, Stein Erik Syrstad, til NTB.

Meklingsfristen er midnatt natt til 24. mai. Forhandlingene i staten startet 5. april, men det ble brudd natt til søndag 29. april.

YS, Unio og LO Stat, som brøt forhandlingene samlet, mente tilbudet fra staten ikke var bra nok når det kom til blant annet fordeling av den disponible rammen

– Vi sto så langt fra hverandre at det ikke var noen annen løsning enn å kaste kortene, sa Egil André Aas, fagforeningsleder i LO Stat da bruddet var et faktum.

– Vi jobbet hardt for å inngå avtaler med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) etter forhandlingsbruddet.

Det er foreløpig ikke avklart hvor mange som blir tatt ut i de ulike sektorene. En mer detaljert oversikt over hvem som blir tatt ut i streik, vil ifølge LO komme innen 17. mai.

