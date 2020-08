Løftet barnet over i livsfare ved turistattraksjon

Mannen løftet barnet over gjerdet og ut på glassplata der fjellvann renner over og faller ned i et juv.

Bildet viser en gutt som har gått over gjerdet og ut på det våte glassgulvet på utsiktspunktet Ørnesvingen over Geirangerfjorden. Turistattraksjonen ligger over et stup, og bekken som renner over glassdekket, faller ned i et dypt juv.

- Flere på stedet fikk så sjokk at de snudde seg og gikk. Familien min sa høyt at dette ville de ikke være vitne til, og sa dette var så skremmende å se at de måtte gå vekk derfra, forteller fotografen og forteller at flere forsøkte å si fra, men at den voksne mannen ikke brydde seg om advarslene.

Det er langt ned hvis man skulle falle utfor kanten ved Ørnesvingen over Geirangerfjorden. Foto: (privat)

- Heldigvis gikk dette bra, men hadde det vært glatt på glassplaten eller ungen hadde sklidd eller mistet kontrollen, så kunne han i verste fall ramlet rett ut og ned fjellsida. Da hadde han ikke levd i dag.

- Det er en grunn til at disse sperringene er satt opp. Det er farlig både for de som går utenfor sperringene, men også for de som eventuelt må gå ut for å redde dem inn igjen, sier stabssjef Kenneth Sætre ved Møre og Romsdal politidistrikt til Nettavisen.

Det er ikke første gang han ser bilder av personer som utsetter seg selv eller andre for fare. Som oftest utsetter folk seg for fare for å ta bilder. Sætre sier at barnet ikke kan lastes for hendelsen, men at noen voksenpersoner burde tatt ansvar, og stoppe barnet fra å gå ut på glassdekket på denne måten.

- Folk flest er flinke til å følge sperringene, sier han.

Personen som sendte bildet til Nettavisen, tok også bilde av en kvinne som hadde gått over gjerdet ved Flydalsjuvet i Geiranger. Kvinnen gjorde dette for å bli tatt bilde av ved kanten av juvet.