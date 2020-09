Löfven gjør helomvending: Kobler høy innvandring og kriminalitet

Han har tidligere avvist at det er en link mellom høy innvandring og kriminalitet i Sverige. Nå snur statsminister Stefan Löfven.

- Hvis man har en innvandring som innebærer i størrelsesorden at man ikke klarer å håndtere integrasjonen, er det klart det blir sånn at vi får sosiale spenninger i et samfunn. Det er ikke bra, sier Stefan Löfven i et intervju med SVT onsdag.

Uttalelsen kom under en partilederdebatt, men tidligere har statsministeren forklart at den økte kriminaliteten i landet har skyldtes utenforskap og klasseskiller.

Under onsdagens TV-sending bekrefter derimot Löfven at Sverige har slitt med problemer vedrørende integrering på grunn av høy innvandring. Han legger også til at det er utfordrende at barn tror det er vanlig å ikke være i arbeid.

- Tar imot betydelig færre

På direkte spørsmål om svenskene har hatt problemer med integreringen, legger Löfven heller ikke lokk på ting.

- Ja, vi har hatt det. Derfor la den regjeringen jeg leder om innvandringspolitikken, så vi nå tar imot betydelig færre, sier Löfven videre i intervjuet.

Nå jobber politikerne for at integreringen av nye landsmenn skal bli bedre, ifølge statsministeren. Mer språkundervisning og samfunnskunnskap er to av grepene som skal bidra til akkurat det.

Löfven vil også at innvandrere skal få en sterkere relasjon til arbeidsmarkedet.

Han mener nemlig at det ikke er alle som får bli, men at de som får bli værende, «skal få best mulig vei inn i samfunnet og bidra i samfunnet».

Migrasjonskrise

Generalsekretær Magnus Lindgren i tankesmia Stiftelsen Tryggare Sverige mener at problemer med gjengvold skjøt fart allerde i 2015. Da dukket flere saker opp i forbindelse med en stor ny politireform, samtidig som man hadde en migrasjonskrise.

- Narkotikaen økte, politiet rykket tilbake og distanserte seg. Samtidig tok vi imot nesten 150.000 asylsøkere på kort tid, noe som innebar store utfordringer for kommunene, sier Lindgren, som derimot understreker at det vil være en grov forenkling å si at problemene bare skyldes innvandring.

FLERE GRUNNER: Generalsekretær i Stiftelsen Tryggare Sverige, Magnus Lindgren, mener det blir feil kun å skylde på innvandring. Foto: Stiftelsen Tryggare Sverige

Forfatterne av en ny rapport, «Ensam är inte stark», foreslår en rekke tiltak for å snu trenden, både på kort og lang sikt. Blant annet at næringslivet blir mer involvert i kriminalitetsforebyggende arbeid og at lovgivningen blir endret for å legge til rette for mer myndighetssamarbeid.

Löfven måtte også tåle kritikk fra opposisjonen onsdag.

- Stefan Löfven og hans regjering vil ikke engang erkjenne sammenhengen mellom stor innvandring, dårlig integrasjon og voksende kriminalitet, sa leder Ulf Kristersson i Moderatarna.

- Når regjeringen er en del av problemet, så må regjeringen byttes ut, sa han.

