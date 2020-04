Löfven om beredskapen: – Ikke bra nok

Sveriges statsminister innrømmet i et intervju med SVT lørdag formiddag at beredskapen i landet ikke har vært bra nok.

Så langt er det meldt om 870 koronadødsfall i Sverige, ifølge tall fra Worldometers.

I et intervju med SVT lørdag morgen innrømmer Stefan Löfven at Sveriges beredskap har sviktet:

– Beredskapen har ikke vært tilstrekkelig. Det er åpenbart for alle.

– Dette er en alvorlig situasjon. Vi har hatt en infeksjon i samfunnet i en tid nå, vi har fått den i sykehjem. Vi har mennesker som har dødd, mennesker som lider og mennesker som sørger. Det er alvorlig, sier statsministeren.

Han tør ikke spå om situasjonen i landet vil bli verre eller om kurven har begynt å flate seg ut:

– Det bør heller de som kan dette med smittevern ordentlig uttale seg om. Noen sier at det muligens begynne å flate ut i Stockholm, men mitt råd er likevel at det fortsatt er en alvorlig situasjon. Så det er ikke tid til å slappe av, men fortsette å gjøre det myndighetene sier, sier Löfven.

Første april innførte Sverige besøksforbud til landets sykehjem. Löfven vil ikke si at dette var for sent:

– Vi kom med en sterk anbefaling allerede tolvte mars. En anbefaling er ifølge smittevernloven ikke noe tips, men det bør du gjøre. Da er kommunene forpliktet til å følge den. Loven ble innført fordi vi hørte fra kommunene at det ble vanskeligere og vanskeligere å holde pårørende borte, sier Sveriges statsminister til SVT.

Sverige har i langt større grad mislykkes med å beskytte sine eldre. Både tallet på smittede og døde er større enn i naboland som Norge og Danmark.

– Vi vet ennå ikke hva det er vi har gjort galt. Det kan være ansatte som har jobbet med symptomer. Man har kanskje ikke fulgt besøksforbudet godt nok, og det kan være en kombinasjon. Men vi må undersøke dette nøye slik at vi vet hva som er årsaken, forsikrer Löfven.