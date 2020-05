Løgn og fanteri fra Stavrum

Gunnar Stavrum forsøker å sette likhetstegn mellom Nord-Koreas avskyelige politikk og at jeg velger å gå med en pin av det norske flagget.

Av Jon Helgheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

Sjelden har jeg opplevd en artikkel som bommer så kraftig på absolutt alt.

Vi politikere kan av og til bli feilsitert eller misforstått, men som regel kommer meningsinnholdet vårt frem, i det minste har det pressen skriver en slags rot i virkeligheten. Stavrums innlegg om min bruk av flagg og hva jeg mener om internasjonal politikk, er derimot fri fantasi og grov løgn.

Dette er saken: Norge først-gjengen bør ta skrittet helt ut og sette Kim Il Sung på jakkeslaget sitt

Tirade uten rot i virkeligheten

Dette illustreres godt ved at han tar utgangspunkt i et Facebook-innlegg som ikke er mitt, og tillegger meg vedkommendes mening. Hele Stavrums innlegg er en tirade mot selvbergingspolitikk, isolering, handelsblokkader og tollbarierer. Det er bare et problem. Jeg har aldri noen gang tatt til orde for en slik politikk, jeg har aldri nevnt tema en gang.

Det finnes ikke et eneste utsagn fra meg som kan settes i sammenheng med påstandene fra Stavrum. Det er oppspinn.

Jeg synes tvert om at vi burde hatt mye frihandel og internasjonalt samarbeid. Jeg synes EUs forsøk på å blokkere eksport av smittevernutstyr til Norge var usolidarisk, egoistisk og feil. Jeg synes flere land burde gjøre som Norge, nemlig å overholde sine forpliktelser. Jeg synes tollbarrierer mot fattige land er en uting som hindrer utvikling.

Stråmennene står tett

Heller ikke påstandene om at vi skal ha ment at koronakrisen løses best uten internasjonalt samarbeid har noe som helst rot i virkeligheten. Stråmennene står så tett i Stavrums innlegg at man kan bli svimmel. Det er ingen fra Nettavisen som har tatt kontakt for å spørre hva jeg mener, like fullt har de altså skrevet en lang kommentar om hva jeg mener. Dette er ikke journalister verdig.

Les også: Å sette det norske flagget opp mot FN er en dårlig idé

Det eneste jeg har gjort er å bære et norsk flagg på jakkeslaget, og uttale at jeg synes det gir merkelige signaler når regjeringen signaliserer at de er så opptatt av noe norske velgere ikke bryr seg nevneverdig om.

Det baserer jeg på velgerundersøkelsen fra siste stortingsvalg, som viser at velgerne var mest opptatt av innvandring, skatt og skole. Svært få ser ut til å bry seg nevneverdig om FN eller bærekraftsmålene deres.

- Flere tullete forbud og påbud

Bærekraftmålene er sikkert vel og bra i seg selv, men det er grunn til å tro at tiltakene for å nå disse, stort sett vil bestå av mislykket politikk som økt bistand, høyere avgifter og flere tullete forbud og påbud.

Jeg tror nordmenn er lei av slikt, og heller ønsker at vi fokuserer på å løse åpenbare problemer i Norge. Derfor tror jeg ikke folk er så opptatt av FN. Derfor tror jeg mange synes regjeringen gir litt feil signaler.

Les også: FN-pins setter sinnene i kok: – Hva er galt med det norske flagget?

Jeg tror likevel mange er opptatt av å få til vekst og utvikling i fattige deler av verden. Økt handel og lavere tollbarrierer er sannsynligvis langt mer effektfullt enn å pøse penger inn i korrupte regimer. Det er faktisk bare Frp som i lang tid har tatt til orde for å endre dette, likevel prøver Stavrum å bevisst feilinformere ved å skrive at vi vil ha stengte grenser og isolasjon.

Pinlig

At en redaktør setter seg til å skrive et innlegg som skjeller ut politikere for å ha meninger han selv bare har funnet på, er pinlig og sier mye om hvor lavt enkelte pressefolk er villige til å synke.

Gunnar Stavrum må gjerne fortsette med sine begredelige forsøk på billig stråmannsargumentasjon, men å bære det norske flagget på brystet i en situasjon der landet har vært nedstengt, der folk ikke har fått møtt sine kjære, og der over 400.000 nordmenn er arbeidsledige, har ingenting med proteksjonisme å gjøre.

Det er en påminnelse om hvem jeg hver eneste dag jobber for å representere.