Lokale korona-tiltak kan føre til søksmål fra bedrifter

Norsk Industris leder raser mot Rana kommunes nord-sør barriere. Han mener bedrifter kan gå til sak dersom de lokale karanteneregler påfører dem store tap.

OSLO (Nettavisen): Mer enn 100 kommuner innførte lokale karanteneregler og fikk både sentrale myndigheter og næringslivet til å reagere. Nå forsøker justisminister Monica Mæland (H) å rydde opp, men Rana kommune er blant kommunene som holder fast på at folk som kommer til kommunen sørfra må gå i karantene.

- Kan ikke håndheve det

- Dette er ulovlig, og de kan ikke håndheve det, sier leder for bransjeorganisasjonen Norsk Industri til Nettavisen.

Kommuneoverlege Frode Berg forsvarer de lokale karantenereglene og opprettholder kravet som rammer reisende som kommer sørfra, melder Rana Blad.

- En nord-sør barriere mellom Nordland og Trøndelag vurderes som det viktigste tiltaket for å hindre at koronasmitte kommer til kommunen, sier kommuneoverlegen til avisa.

Sør for Dovre-regelen

Selv om Rana kommune nå har lempet på andre lokale karanteneregler, er Lier-Hansen ennå ikke fornøyd:

- Sør for Dovre-regelen betyr at Rana kommune sier vi antar du er syk hvis du kommer sørfra. Det kan de ikke si, og det kan de ikke håndheve. Hvis du er syk, så omfattes du av de nasjonale reglene, og de kan håndheves, om nødvendig av politiet, sier Lier-Hansen.

Glad for at Rana gruver fikk hjelp

Lier-Hansen sier han er glad for at Rana kommune har lempet på reglene slik at Rana gruver nå kommer i normal drift igjen.

- De risikerte konkurs med de karantenereglene som var. Nå har vi fått anleggsfolka inn i brakkeleiren. Hadde ikke det skjedd, ville alt stått bom stille, sier Lier-Hansen.

Han varsler at Norsk Industri vil følge nøye med på om kommunene som har innført lokale karanteneregler nå rydder opp. Hvis kommunene påfører bedriftene store økonomiske problemer , mener Lier-Hansen loven er klar på at de har et subjektivt ansvar. Da vil han råde Norsk Industris medlemmer om å gå til sak.

Nå håper han kommunene selv rydder opp og vil påse at Fylkesmannen gjør sin jobb for å følge opp eventuelt ulovlig fattede vedta:

- Fylkesmannen kan kontrollere om kommunene har fattet lovlige vedtak. Vi skal gi kommunene en sjanse til å rydde opp, men hvis ikke ber vi fylkesmennene foreta lovlighetskontroll, sier Lier-Hansen til Nettavisen.