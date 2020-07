Lokalt smitteutbrudd i Moss: 21 nye tilfeller på 14 dager

Moss kommune slår alarm etter lokalt smitteutbrudd og vet ennå ikke sikkert hva som er smittekilden.

Det er påvist koronasmitte hos enda flere nye personer i Moss, opplyser kommunen. De siste to ukene er det registrert 21 nye smittetilfeller.

- I løpet av de siste 14 dagene har vi fått 21 nye smittetilfeller, opplyste kommuneoverlegen i Moss, Kristian Krogshus, på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Det siste døgnet er det tatt 77 koronatester.

- Vi må erkjenne at de siste 13 tilfellene utgjør et lokalt smitteutbrudd. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si hva som er smittekilden, men vi antar at disse tilfellene kan spores tilbake til et privat selskap, sa kommuneoverlegen mandag.

Ansatte ved omsorgsbolig smittet

Blant disse 13 tilfellene er det også to ansatte ved en omsorgsbolig. Her har kommunen også fått vite at det er påvist smitte hos en beboer.

- Vi står nå overfor et lokalt utbrudd av korona i Moss kommune. Det er alvorlig og en påminnelse om at vi står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sa ordfører Hanne Tollerud på pressekonferansen.

- Moss er ikke isolert, og vi er ikke tilbake i en situasjon med total nedstengning, sa ordføreren, men hun utelukket ikke nye tiltak hvis situasjonen forverrer seg. Kommunen har skjerpet kontrollen med utesteder og arrangementer. Et utested har måttet stenge.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus på pressekonferansen mandag om smitteutbruddet i Moss kommune. Foto: Skjermpdump (NTB Scanpix)

- Pandemien er ikke over, understreket kommunikasjonssjef Therese Evensen i Moss kommune da hun innledet på pressekonferansen. Hun viste til at den forrige pressekonferansen Moss holdt om koronaviruset fant sted 15. mai. Nå kan det bli aktuelt med hyppigere pressekonferanser om situasjonen.

Aldri tidligere i koronapandemien har det kommet en bekreftelse på så mange korasmittede i Moss kommune på én og samme dag som det som ble kjent søndag. Kun i Oslo er det nå flere nye smittetilfeller.

Alle de nye smittede er nærkontakter til personer som tidligere har fått påvist smitte, het det i en pressemelding fra Moss kommune søndag. Da var det registrert ti nye tilfeller siden fredag.

Sju koronapasienter på norske sykehus

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 9111 tilfeller av koronasmitte i Norge, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Sju koronasmittede pasienter er mandag innlagt på norske sykehus, fire flere enn fredag. En person behandles med respirator.

Det viser de siste oppdaterte tallene til Helsedirektoratet.

Alle er innlagt på sykehus i Helse sør-øst.