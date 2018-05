Lokalvalg i 2019 etter kartet fra 2020

Kommunevalget og fylkestingsvalget neste høst skal gjennomføres i tråd med de nye grensene som gjelder fra 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastslår at valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene som trer i kraft fra 1. januar 2020 allerede er gjennomført.

Dette gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger, heter det i en pressemelding fra departementet.

Det innebærer med andre ord at innbyggerne ved lokalvalget neste høst skal velge sine representanter til kommunestyrene og fylkestingene i de nye enhetene slik de ser ut fra 2020.

På den annen side har departementet tidligere signalisert at det vil være naturlig å beholde dagens 19 valgdistrikter (som er identisk med dagens 19 fylker) ved stortingsvalget i 2021. Begrunnelsen er at et lovutvalg som skal utrede alle spørsmål om antall nye valgdistrikter, da vil få tilstrekkelig tid til å utrede problemstillingene før det foretas varige endringer i valgordningen.

