Lommedalen-foreldre avviser mobbing i Valdres-saken

Moren til 13-åringen som døde på et hytte i Valdres nyttårsaften 2015 hevder datteren ble utsatt for mobbing mens hun gikk på Gullhaug skole i Lommedalen. Under rettssaken i Valdres tingrett onsdag vitnet foreldre som fra skolestart i 2009 ble kjent med Angelica og moren. Kvinnen, som nå sitter tiltalt for grov mishandling av datteren, flyttet fra Lommedalen og til hytta i Valdres etter påstander om mobbing.

Moren til en av jentene som var blitt utpekt som mobbere, forklarte i retten at de var overrasket da meldingen kom om at Angelica hadde sluttet på skolen fordi hun var blitt mobbet, melder Budstikka.

Sjokkert

– Vi ringer skolen, SFO og andre foreldre. Vi spør om de har sett noen ting, men verken skole eller andre foreldre hadde sett noe til mobbing i det hele tatt. Vi presset datteren vår til hun var på gråten for å komme til bunns i hva som hadde skjedd, sier moren.

Noe tidligere hadde kvinnen også hørt at nabojenta hadde utviklet spiseforstyrrelse.

– Vi ble sjokkert, jenta hadde jo ikke fylt ti år en gang. Det første jeg tenkte var at dette hadde med tiltaltes kontrollbehov å gjøre, sa hun.

Døtrene hadde helt siden første klasse gått i samme gågruppe og vært mye sammen.

Moren endret seg

Også kontakten mellom foreldrene var hyppig, nesten i meste laget sa kvinnen som fortalte at hun kunne få opptil 100 tekstmeldinger i måneden fra Angelicas mor.

Moren til en annen jente i gruppa fortalte retten om en ressurssterk mor, men som over tid endret seg i forholdet til datterens omgangskrets. Hun ble beskrevet som overbeskyttende og problemorientert.

– Det var dagligdagse situasjoner som hun gikk inn i. Jeg kjente på et ubehag i det. Jeg mener det er viktig at barna selv skulle få utvikle en sunn relasjon, sier kvinnen.

