Lørdag avgjøres regnduellen mellom Oslo og Bergen av dette uværet

Hvordan blir Halloween-været, og hvem vinner «nedbørskampen»?

– Det blir ikke strålende vær i helgen, i hvert fall ikke i Sør-Norge. Det kommer lavtrykk på rekke og rad, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til Nettavisen torsdag kveld.

Hele Sør-Norge og Midt-Norge vil få en røff inngang til helgen.

– Allerede fredag vil det bli vind og nedbør i sør, spesielt på Vestlandet, etter litt opphold på morgenkvisten, sier meteorologen.

Se hvordan uværet treffer Vestlandet i videovinduet øverst i saken.

Enkelte steder er det ventet sørlig stiv kuling på kysten.

– Østlandet vil nok ikke få de aller største vind- eller nedbørsmengdene, men også her vil det begynne å skye til og komme litt regn utover ettermiddagen, forteller Borander.

Lørdagen blir nærmest en reprise av fredagen for Sør-Norge, om ikke verre:

– Den første delen av lørdagen blir det en liten pause igjen, men så er det et nytt lavtrykk på vei, og det er nok enda litt heftigere. Vi har sendt ut farevarsel for vindkast allerede, for Vestlandet og helt opp til Trøndelag. Det gjelder fra sent lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag, med vindkast opp mot 27 til 33 meter per sekund utsatte steder. Så det er greit å feste løse gjenstander før helgen kommer!

Hun sier også at dette fremdeles er et par dager frem i tid, så det gjelder å holde seg oppdatert på farevarslene her.

STORM: Det er fare for storm og vindkast opp mot 33 meter i sekundet til helgen. Foto: Meteorologene (Twitter)

Det samme lavtrykket vil også dominere søndagen:

– Da blir det også en del nedbør. Vestlandet ligger litt ekstra utsatt til, men det vil bli vått også for resten av Sør- og Midt-Norge.

«Nedbørskampen» skal avgjøres

Apropos: I 13-tiden fredag oppdaterte meteorologene på Twitter hvordan det ligger an i «nedbørskampen» mellom Oslo og Bergen:

Ikke siden 1993 har det kommet mer nedbør i Oslo enn Bergen i oktober, men fredag ettermiddag er det Oslo som leder med nesten 20 mm nedbør.

– Jeg sjekket kommentarene på den tweeten, og det virker som om folk stort sett heier på motparten?

– Hehe, ja. Og Oslo leder i nedbørsmengder, det er jo litt - hva skal man si - mot normalt? svarer en lattermild Borander, med en henvisning til Leif Justers klassiske sketsj, før hun oppsummerer:

– Det betyr at at høsten har vært relativt tørr for Vestlandet. Det blir spennende å følge med på den kampen der! sier meteorologen.

– Hvis du skal tippe - hvem «vinner»?

– Oi, skal vi se. Tidligere i dag var det nesten 20 mm som skilte, skal vi se … Det er veldig vanskelig å si, sier Borander, mens hun finstuderer de kvalitative dataene på skjermen sin.

Les også: Våt start på november

– Fredag og lørdag får Bergen litt mer nedbør, men det er jo litt morsomt å heie på «underdogen» Oslo da! Jeg tror jeg sier at Oslo klarer å holde unna, siden de leder fra før, men kun med et nødskrik!

Pent i Nord-Norge

I Nord-Norge blir det en litt bedre helg. Det starter kaldt og relativt tørt, men blir litt varmere og fuktigere etter hvert:

– Her er det allerede torsdag kveld nordavind og snøbyger i Troms og Finnmark, som vil vare ut første delen av fredagen, men det vil stort sett være oppholdsvær i Nordland. Her vil vinden øke utover dagen, mens det roer seg litt i Troms og Finnmark. Da kan det også komme litt regn utpå lørdagen, men det ser ut til å bli relativt tørt her, sier Borander.

Søndag kan restene fra ruskeværet lengre sør komme oppover mot Nord-Norge:

– Så i hvert fall for Nordland sin del kan det komme litt regn og vind her søndag muligens, avslutter vakthavende meteorolog.