Lørdagens korona-måling: Så lenge tror nordmenn vi må leve med epidemien

De fleste tror vi må leve med koronaepidemien en god stund til, men er likevel ikke veldig bekymret for hverken egen helse eller økonomi.

Det er ikke lett å spå når ting vil gå tilbake til normalen, men eksperter mener vi må belage oss på at vil kunne leve med koronaviruset i lang tid.

Så langt har ikke nordmenn vært veldig bekymret for hverken økonomien eller egen helse, mens de har vært mer bekymret for slektningers helse. Det viser også lørdagens måling, til tross for at de fleste er forberedt på flere måneder med epidemi.

På spørsmål om hvor lenge nordmenn tror koronaepidemien vil vare i Norge, svarer 39 prosent av de spurte at de tror den vil vare til sommeren, mens 33 prosent tror den vil vare helt til jul. 4,7 prosent tror det hele er over til påske, mens nesten dobbelt så mange mener vi må vente i flere år.

De færreste tror vi er ferdig med epidemien i Norge til påske, mens 33 prosent mener vi må vente til jul.

Få er svært bekymret

Likevel svarer bare 5,5 prosent at de er svært bekymret for egen helse som følge av koronaepidemien, mens 10 prosent sier de er svært bekymret for egen økonomi. På en skala fra 1-5, der 1 er «helt ubekymret» og 5 er «svært bekymret» svarer størsteparten 2 på førstnevnte spørsmål, og 1 på spørsmål om bekymring for egen økonomi. Gjennomsnittet her er henholdsvis 2,5 og 2,32, hvilket er noe ned fra lørdag på begge spørsmål.

De yngste, de fra 18 til 29 år, er en god del mer bekymret for økonomien, der 20,2 prosent sier de er svært bekymret, mot 3,3 prosent hos de over 65.

De yngste er en god del mer bekymret for egen økonomi enn de eldste.

Mer bekymret er imidlertid nordmenn for eldre slektningers helse, der 30,8 prosent svarer 4 og 29,7 prosent svarer at de er svært bekymret. På skalaen fra 1 til 5 er snittscoren på dette spørsmålet 3,76.

Mest bekymret for eldre slektninger er de yngste, fra 18 til 29 år, men forskjellene mellom aldersgruppene er små. I Nord-Norge er de mest bekymret, der 42,9 prosent svarer at de er svært bekymret for eldre slektningers helse.

I Nord-Norge er de mest bekymret for eldre slektningers helse enn i landet for øvrig. I alle regioner svarer størsteparten 4 eller 5 på skalaen som går fra 1-5.

Lite frykt, mer tillit

Det er imidlertid ikke mye frykt i befolkningen. På fryktindeksen måler Nettavisen temperaturen på en skala fra null til 100, der 50 er det nøytrale snittet. Fredag lå dette tallet på 48.

På tillits-indeksen, som måler tilliten til styresmaktene ligger tallet fredag på 68. Nordmenn har generelt høy tillit til at helsemyndighetene, de politiske myndighetene og statsminister Erna Solberg håndterer denne krisen på en god måte.

På spørsmål om hvor stor tillit en har til helsemyndighetenes arbeid med å begrense epidemien svarer de spurte i gjennomsnitt 3,96 på skalaen fra 1 til 5 på lørdagensmåling . På spørsmål om tilliten til statsminister Erna Solbergs ledelse under epidemien er gjennomsnittet 3,66. På begge spørsmålene har snittscoren økt jevnt siden strenge tiltak ble satt inn i kampen mot viruset 12. mars.

Både tilliten og frykten har holdt seg relativt stabilt den siste tiden: