Da ekteparet fant kupongen, startet kappløpet mot tiden.

Ekteparet Tina og Harold Ehrenberg fra Mandeville i Louisiana gjorde i forrige uke rent i hjemmet sitt før Thanksgiving-feiringen da de fant noen glemte lottokuponger i nattbordsskuffen.

Og funnet skulle vise seg å høytiden ekstra minneverdig.

15 millioner kroner

Paret gikk nemlig på nettet for å sjekke de gamle kupongene, og utrolig nok viste det seg at én av dem innehold alle de seks tallene som ga førstepremiegevinsten på 1,8 millioner dollar, eller drøyt 15 millioner norske kroner.

- Vi fortsatte å sjekke tallene om og om igjen, forteller Harold til louisianalottery.com.

- Ventet på at noe skulle gå galt

De to slo seg endelig til ro med at vinnerkupongen var reell. Men så innså de at kupongen var gammel. Og at reglene for Louisiana-lotteriet sier at premien på innkasseres i løpet av 180 dager. Så da begynte de å telle dagene.

Det skulle vise seg at vinnerkupongen kun var to uker unna å utgå på dato. Dermed startet kampen mot klokka for å innkassere premien før det var for sent.

- Jeg gikk og ventet på at noe skulle gå galt, sier Harold.

Sparer til pensjon

Men mandag denne uken fikk paret motta sjekken på førstepremien ved lotteriets hovedkvarter, og Thanksgiving-eventyret fikk dermed en lykkelig slutt. Milliongevinsten planlegger de å spare til pensjonen.

- Vi har ingen planer om å kjøpe noe vilt eller dra på noen store reiser, sier Tina Ehrenberg.

