Lovende resultater fra vaksinetest i USA. Dette sier FHI

Et amerikansk selskap skal nå starte massetesting av en koronavaksine. FHI understreker at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår før en vaksine er klar.

Det amerikanske selskapet Moderna har fullført både fase 1 og 2 i testingen, som begge har vist lovende resultater.

I fase 2 skapte den eksperimentelle covid-19-vaksinen immunitet hos alle de 45 personene som deltok i studien, viser en forskningsartikkel publisert tirsdag.

De 45 personene ble delt opp i tre grupper, som alle fikk ulik dose i to omganger på én måneds mellomrom. Etter den andre dosen viste resultatene at alle deltakerne hadde høyere nivåer av antistoffer enn de fleste pasienter som har hatt covid-19 og utviklet egne antistoffer.

Forskere advarer

Over halvparten av deltakerne opplevde milde eller moderate bivirkninger, noe som anses for å være normalt. Bieffektene besto for det meste av tretthet, frysninger, hodepine, smerter i kroppen og på injeksjonspunktet.

– Resultatene ser veldig bra ut, og de ser rimelig konsistente ut, sier professor David Lo i biomedisin ved universitetet California Riverside.

Han påpeker imidlertid at det er behov for ytterligere undersøkelser av hvor trygg vaksinen er, blant annet for å forsikre seg om at den ikke gjør immunforsvaret tolerant mot det virkelige viruset. Forskere har advart om at de første vaksinene som vil komme på markedet, ikke nødvendigvis vil være de mest trygge eller effektive.

FHI: Fortsatt lang vei å gå

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at de følger nøye med på utviklingen av koronavaksiner, men påpeker at veien fortsatt er lang mot en ferdig vaksine på markedet.

Både i USA, Kina og Russland har forskerne kommet langt i utviklingen av vaksiner mot koronaviruset. Foto: National Institutes Of Health Handout (NTB scanpix)

– Flere store studier må gjennomgås og godkjennes av legemiddelmyndighetene før en vaksine vil kunne være allment tilgjengelig, opplyser avdelingsdirektør Karianne Johansen i FHI til NTB.

– Det kommer trolig til å publiseres resultater på flere vaksiner fremover, og det vil derfor være svært viktig å få verifisert analysemetodene de ulike bruker og standardisere metoder som benyttes for å måle antistoff mot SARS-CoV-2. Dette gjøres vanligvis gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO) og vil gi en bedre mulighet for å sammenligne resultater fra forskjellige analyser og studier, sier hun.

Internasjonalt vaksine-løp

Moderna anses for å være helt i front i det internasjonale løpet mot å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Over 13 millioner mennesker verden over har til nå fått påvist smitte, og over 580.000 koronasmittede mennesker har dødd. Til sammenligning dør det rundt 650.000 mennesker i influensarelaterte dødsfall hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I Kina er selskapet SinoVac også i fase 2 av sin vei mot en vaksine. Det russiske nyhetsbyrået TASS meldte nylig at russiske forskere har fullført kliniske studier av en vaksine, men forskerne har foreløpig ikke offentliggjort funnene sine.

Modernas studier starter den siste og avgjørende testfasen mandag 27. juli. Der vil 30.000 personer i USA delta. Halvparten av dem vil få vaksinen, mens den andre halvparten får placebo.

(©NTB)