Lørdag åpner 52 nye bomstasjoner i Oslo: - En gledens dag

- Jeg tror oslofolk innser at vi ikke har så mange gode alternativer, sier Oslos miljøbyråd. Men Frp vil aksjonere mot de nye bommene.

Lørdag 1. juni begynner 52 nye bomstasjoner å ta inn penger fra bilistene i Oslo. Til forargelse for mange, men også til glede for en del. Hovedstadens miljøbyråd nærmest jubler.

- Det forventes at biltrafikken vil gå ned. Det betyr mindre klimautslipp og renere luft, slik at astmatikere ikke må holde seg inne, bedre framkommelighet på veiene og penger til å bygge nye t-banelinjer, bedre trikker og å sette inn flere busser, sier fungerende miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) til Nettavisen.

- En gledens dag

- Så 1. juni blir en gledens dag for deg som miljøbyråd?

- Ja, bomringen gir mindre kø, renere Oslo-luft, og finansierer en nødvendig utbygging av buss, trikk og bane som kommer alle til gode, ikke minst de som ikke har råd til eller kan kjøre bil. Kort sagt, tiltak som gjør Oslo til en enda mer fantastisk by for alle som bor og jobber her, sier miljøbyråden.

- MINDRE KAOS: Fungerende miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo sier det vil bli bedre luft, bedre kollektivtilbud og mindre kaos i hovedstaden som følge av de nye bomstasjonene. Foto: Ole Berg-rusten (NTB Scanpix)

Hermstad sier alt for mange har levd i helsefarlig luft i hovedstaden.

- Da vi gikk inn i byråd etter mange år med borgerlig styre, levde anslagsvis 200.000 i helsefarlig byluft. Sykkelutbyggingen gikk i sneglefart, og vi manglet penger til å bygge ut et nesten sprengt kollektivtilbud. Bommene som nå kommer skal bidra til å finansiere den største kollektivsatsingen siden t-banen ble bygget etter krigen, påpeker han.

Han viser til at bompengene vil gå til viktige prosjekter som Fornebubanen, nytt signal og sikringssystem for t-banen, en ny sentrumstunell for t-banen, nye trikker, og nye sykkelveier.

- Uten bompenger kan flere av disse prosjektene settes i fare, sier Hermstad.

- De færreste vil jo betale

Han mener det derfor er god grunn til å feire oppstarten av de nye bommene.

- Ja, det blir bra å få på plass et mer rettferdig system for bompenger. Ren luft, et bedre kollektivtilbud, tryggere veier med mindre kø, kork og kaos kommer dessuten absolutt alle til gode. Derfor har også spleiselaget mellom staten og innbyggerne også bred politisk støtte, sier han fornøyd.

Alle partiene i bystyret, med unntak av Rødt og Fremskrittspartiet, stemte for de 52 nye bommene. Men reaksjonene fra folk har ikke latt vente på seg.

- Mange har jo reagert på de nye bommene. Forstår du reaksjonene?



- Ja, de færreste har jo lyst til å betale for godene dersom de kan slippe. Men her tror jeg at oslofolk innser at vi har ikke så mange gode alternativer dersom vi skal få til det som alle ønsker seg, nemlig bedre luft, bedre miljø, en mer rettferdig fordeling, sier Hermstad til Nettavisen.

- Særlig bilistene har reagert. Hva har du å si til dem i dag, som må betale i morgen?

- Dersom man kjøper brikke er det penger å spare. Nå blir det også flere som skal betale, og mer rettferdig. Mange av dem som betaler bompenger vil faktisk kunne få mindre bompenger. Og ikke glem hva vi får tilbake fra dette spleiselaget, svarer han.

- Flere bilturer blir belastet



Med de nye bomstasjonene blir det lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur. Totalt blir det nå tre såkalte bomringer i Oslo, med høyere priser i rushtiden.

- Dette innebærer at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger og at flere derfor blir med på å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3, skriver Fjellinjen på sine nettsider.

FLERE MÅ BETALE: Med de nye bomstasjonene blir det lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur. Totalt blir det nå tre såkalte bomringer i Oslo, med høyere priser i rushtiden. Foto: Aleksander Krogsvold Johansen (NTB scanpix)

Oslopakke 3 er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og godkjent av Stortinget.

Dette koster det deg

Bor du utenfor Oslo, må du betale avgift når du kjører inn i Oslo (bygrensesnittet). Denne er enveis, slik at du ikke betaler når du kjører ut av byen.

Kjører du gjennom Osloringen, kan du kjøre gratis gjennom Indre Ring innen en time.

Med AutoPass-avtale blir det imidlertid billigere å passere bommene, og rabatten økes fra 10 til 20 prosent for de som kjører personbil og har avtale.

Eksempel: Kjører du bensinbil i rushtrafikken fra Akershus til Oslo sentrum, må du betale 27 kroner ved Oslo-grensa og 27 kroner i sum for de to andre passeringene inn til Oslo sentrum. På vei hjem er prisen 27 kroner i Osloringen. Totalt blir det 81 kroner uten rabatt eller 64,80 kroner med rabatt.

Fjellinjen har lagt ut denne bompengekalkulatoren der du kan se hvor mye du må betale fra 1. juni.

Frp: - Usosialt og trist

Fremskrittspartiet er imidlertid sterkt uenig med Hermstad, og vil absolutt ikke ha de nye bommene. Lørdag varsler de demonstrasjoner flere steder.

DEMONSTRERER: Oslo Frps førstekandidat foran høstens kommunevalg, Aina Stenersen, vil aksjonere ved bomstasjonene i Oslo lørdag. Her står hun ved den nye bomstasjonen på Carl Berner. Foto: Fremskrittspartiet

- På lørdag settes de 53 nye bomstasjonene i bruk i Oslo, og det skal vi markere vår sterke motstand mot. Nå må tre av fire kjøreturer betale i bomringen i Oslo, og nå har det gått for langt, sier Oslo Frps førstekandidat foran høstens kommunevalg, Aina Stenersen, i en pressemelding.

Stenersen viser til at Frp stemt i mot de 53 nye bommene, og opplyser at de nå skal levere et forslag som skal behandles i Oslo bystyre 12. juni, om å gå ut av Oslopakke 3.

- Vi håper Oslo bystyre også kan si nei, slik som både kommunestyret på Nedre- Eiker, og bystyre i Arendal har sagt nei til sine bypakker, sier hun.

- Folk er rasende

En av de som raser mot de nye bommene, er Torfinn Ørmen, som blir stengt inn av to nye bomstasjoner, som ligger bare 50 meter fra hverandre, i Fagerheimgata i bydel Grünerløkka.

- Den direkte konsekvensen er at vi ikke kan kjøre ut fra vår bakgård uten å kjøre gjennom minst én av bommene. Det skal jo ikke være slik, sa Ørmen, som sitter i styret i Sameiet Fagerheimgata 20 til Nettavisen mandag.

RASER: Torfinn Ørmen blir bokstavelig talt stengt inn av to bomstasjoner i Fagerheimgata i Oslo fra 1. juni, og må betale for å kjøre ut fra egen bakgård. - Folk er rasende, sier han. Foto: Privat

Han fortalte om sterke reaksjoner hos dem som bor i sameiet.

- Folk er rasende, og har lyst til å flytte. De sier at de blir kvalme bare de ser bommene som er montert opp rett utenfor bygården, sa Ørmen.

Prisen per bom uten bompengebrikke, blir 19 kroner. Med bompengebrikke blir prisen 15 kroner, og da betaler beboerne for bare én av bommene ved passering.

Totalt blir det 83 bommer i Oslo med de nye bomstasjonene.