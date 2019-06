Ølsalg på bensinstasjoner gjør det verre for barna

Alkoholkonsum går ut over uskyldige, enten det gjelder bråk, vold eller redusert produktivitet i arbeidslivet. Mest alvorlig er det for de mange tusen barna som har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. Derfor bør vi ikke legge til rette for bedre tilgjengelighet gjennom å tillate alkoholsalg på bensinstasjoner. Foto: Foto: Pål Nisja-Wilhelmsen