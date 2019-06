Ludvigsen i straffesaken: - Seksuell kontakt har vært frivillig

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen vedgår å ha løyet til politiet og innrømmer at han har hatt sex med en av de fornærmede i straffesaken mot ham.

– Fornærmede og jeg har hatt flere former for seksuell kontakt, tre ganger, i Oslo. Men bare i Oslo, og ikke i det omfang og på de måter som han beskriver. Alle tre gangene har vært frivillig, uten tvang eller trusler på noen som helst måte, og slik jeg oppfatter det, så ville vi det begge to, sa tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen da han forklarte seg for retten torsdag formiddag.

Han innledet forklaringen med å fortelle om sjokket han opplevde da han ble pågrepet for halvannet år siden og tatt med til politihuset i Tromsø for avhør. Det var den «tankemessige lammelsen», som han beskrev situasjonen han var i, som kan ha medvirket til at han i de videre avhørene fullstendig avviste å ha hatt noen som helst seksuell omgang med mannen som er omtalt i tiltalens hovedpunkter.

– Det er særdeles vanskelig å innrømme, men jeg innrømmer at enkelte ting jeg sa på politihuset ikke er riktig.

– Det må ses i sammenheng med den sjokktilstanden jeg var i og den krisen jeg sto i under arrestasjonen, glattcelleoppholdet og senere varetektsfengslingen. Jeg viklet meg inn i påstander som gjorde at jeg hadde malt meg selv inn i et hjørne. Jeg hadde sagt usant og malt meg inn i et hjørne jeg ikke kom meg ut av. Jeg ble min egen verste fiende, sa Ludvigsen.

