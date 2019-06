Ludvigsen måtte flytte seg før fornærmede fortsatte forklaringen for retten

Svein Ludvigsen måtte flytte seg lenger unna vitneboksen før mannen som hevder han ble presset til seksuell omgang, fortsatte sin forklaring onsdag morgen.

Det var bistandsadvokat Gunhild Bergan som ba om at Ludvigsen ble flyttet til bakerst i salen slik at han ikke skulle være i fornærmedes synsfelt under forklaringen.

Fornærmede hadde tidvis svært store problemer med å gi retten sin forklaring tirsdag, delvis fordi han ville unngå å se på Ludvigsen, ifølge bistandsadvokaten. Onsdag formiddag er det Ludvigsens forsvarere som skal spørre ut mannen som anklager den tidligere Høyre-toppen for i en årrekke å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med ham.

Så ned

– Det var et tema fra rettens side i går at han satt og så ned da han forklarte seg, sa Bergan.

Svein Ludvigsen gikk etter en kort rådslagning med sine forsvarere med på å sette seg på en plass bak sin plass på tiltalebenken. Han avviser fullstendig at det har skjedd noe straffbart i relasjonen til fornærmede, som var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfatter.

Fornærmede kom til Norge i 2009, da han var 15 år gammel etter å ha flyktet fra hjemlandet via Iran, Tyrkia, Hellas, Italia og Frankrike, framkom det under utspørringen til advokat Kai Vaag. Den nå 25 år gamle mannen bekreftet at han anså seg som begavet og hadde drømmer og ambisjoner om utdanning og karriere.

Psykiske problemer

– Men i Norge ble det vanskeligere, Jeg fikk ikke sove. Det var et helvete, sa han.

Utdrag fra en flere epikriser og journaler viser at gutten hadde store psykiske problemer da han kom til Norge, og var innom flere behandlingsinstitusjoner før han kom til mottaket på Finnsnes rundt årsskiftet 2010/2011. Kort tid etter skal den første seksuelle tilnærmingen fra Ludvigsens side ha funnet sted, forklarte han tirsdag

