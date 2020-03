Luftbåren koronasmitte: - Et marginalt fenomen

Ny upublisert studie antyder at luftbåren smitte kan være plausibelt for koronaviruset.

Ifølge en fersk studie, som ennå ikke er publisert eller faglig evaluert av uavhengige forskere, kan koronaviruset (Sars-cov-2) være levedyktig i luften i tre timer og infisere celler. Studien er foreløpig bare publisert på den åpne databasen medRxiv. Forskerne bak studien skriver at dersom funnene faktisk er korrekte, er aerosol overføring av koronaviruset «plausibelt». Aerosol er finfordelte partikler eller dråper som holder seg svevende i luften.

«Vår forskning indikerer at aerosol og smitteoverføring av Sars-cov-2 er plausibelt, ettersom viruset kan forbli levedyktig og smittsom i aerosoler i flere timer og på overflater i dager,» lyder studien som er en såkalt pre-print.

- Et marginalt fenomen

Folkehelseinstituttet antar at luftbåren smitte av koronaviruset er et marginalt fenomen.

- Den dominerende smittemåten er dråpesmitte, altså små spyttdråper som ved tale og hosting slynges rett i ansiktet på andre. I tillegg er det smitte via spyttdråper som havner på hender og gjenstander og derfra via hendene til ansiktet. Selv om virus kan påvises svevende i lufta, tror vi luftbåren smitte er et marginalt fenomen. Et unntak er visse prosedyrer i sykehus der det genereres aerosoler, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Nettavisen.

Jörn Klein, som er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener likevel at helsemyndighetene må ta høyde for at smitten kan være luftbåren.

- Jeg kritiserer det at FHI behandler Sars-cov-2 fortsatt som dråpesmitte innenfor helsevernet hvor det er størst eksposisjon (eksponering red.anm.) for de mest sårbare gruppene, ser Klein.

- Klassisk risikovurdering

- Det er en mekanistisk sannsynlighet at Sars-cov-2-smitte kan skje via luften, og luftsmitte burde antas i situasjoner hvor det er høy eksposisjon og de mest sårbare. Dette er klassisk risikovurdering. Vi har sett at både Sars og Mers, begge er nære slektninger til Covid-19, har potensiale for luftsmitte, og da burde føre var-prinsippet være gjeldende, sier Klein.

- Men dette gjelder som sagt høyeksponeringssituasjoner som stort sett skjer ved pasientbehandling og prøvetaking, legger han til.

Covid-19 er sykdommen som forårsakes av koronaviruset Sars-cov-2.

- Ikke pådriveren

Forskningen er basert på laboratoriske forsøk, og det er ikke gjort noen tester på menneskeceller.

- Vi vet fortsatt ikke hvor høy konsentrasjon av levedyktig Sars-cov-2 (koronaviruset) som trengs i praksis for å infisere et menneske, men dette er noe vi vil forsøke å beregne i framtiden, sier medforfatter av studien, Dylan Morris ved Department of Ecology and Evolutionary Biology ved Princeton University, til Live Science.

Morris understreker at hvis det skulle vise seg at aerosol overføring kan forekomme, er det neppe luftbåren smitte som er pådriveren til den enorme smittespredningen.

Samme rådene gjelder

Klein sier at selv om det skulle være risiko for luftbåren smitte, er det fortsatt de grunnleggende rådene som gjelder for folk flest.

- Bli hjemme når det er mulig. Ventiler rom eller huset regelmessig. Avlys eller utsett unødvendige turer. Hvis mulig, bare gå ut for forsyningsturer om du er innenfor risikogruppen. Hold en avstand på én til to meter til andre mennesker. Reduser private kontakter til det minimale eller bruk muligheter uten direkte eller personlig kontakt, som for eksempel telefon, internett også videre, sier Klein.

- Gi risikogrupper hjelp innenfor familie og nabolag. Gi aktive tilbud om hjelp. Bestem hvordan du skal takle syke mennesker i husholdningen, som for eksempel å sove og oppholde seg i separate rom, spise måltider separat og romslig atskillelse av søsken. Avlys møter og aktiviteter og unngå kontakt ved hilsning som kyssing og håndhilsning, sier han.