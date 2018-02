Luftkvaliteten i Oslo er bedre enn noen gang

Oslolufta er renere enn noen gang, og nærmer seg den lovpålagte grensa for luftforurensning, skriver Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg mener dette viser at den grønne politikken virker.

– I 2017 ble Oslolufta betydelig forbedret. Det skyldes i hovedsak at stadig flere reiser kollektivt, sykler og går, og at vi ser en rekordvekst i bruk av elbil. De som forurenser lufta mest, som de med dieselbil og eldre lastebiler, må nå betale mer for dette, sier Berg til Dagsavisen.

I tillegg ble Oslo i 2017 hjulpet av at været var bra for lufta.

– Dette er gode nyheter for alle oss som bor i Osloområdet, men det betyr ikke at vi er i mål. Luftforurensningen er fortsatt så alvorlig at vi i januar 2017 ble nødt til å innføre et midlertidig dieselforbud. Det er nødvendig med flere tiltak, understreker hun.

– I den nye handlingsplanen legger vi opp til å elektrifisere øybåtene og Nesoddferga så raskt som mulig, stille krav om nullutslippskjøretøy og utslippsfri anleggsdrift når kommunen bygger eller kjøper inn varer og tjenester.

Det blir dessuten dyrere å kjøre forurensende lastebiler og vi planlegger nye støtteordninger spesielt rettet mot varelevering. Det viktigste er likevel at fortsetter å prioritere myke trafikanter og kollektivreisende, sier Berg.

Norges Astma- og allergiforbund er glade for utviklingen.

– Byens innbyggere har sammen gjort en innsats, og forhåpentligvis kan vi nå unngå de langt mer drastiske strakstiltakene i fremtiden, sier rådgiver Hogne Skogesal i NAAF.

