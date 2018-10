Luksusskjerf går viralt i sosiale medier

Luksusmotehuset Fendi med Karl Lagerfeld i spissen får gjennomgå etter at de delte bilde av sitt nye skjerf.

- Man ser jo absolutt likheten til en vagina. Jeg personlig ville nok ikke brukt det, men for all del, alle har vær sin smak. Den er jo litt vulgær slik den blir fremstilt, så tviler litt på at dette blir noen stor hit fremover, sier Ida Einarsdottir, moteekspert og redaktør i motemagasinet Melk og Honning til TV2.

- Ser ut som du blir født på ny

The Guardian skriver at ved bruk av skjerfet, kan det se ut som du blir født på ny. Fendi har nå fjernet det rosa skjerfet fra sine hjemmesider etter at flere påpekte at det ser ut som en vagina, skriver TV2.

Skjerfet koster den nette sum av 750 euro, altså rundt 7000 kroner. Selv om den rosa fargen nå er fjernet ligger det fortsatt ute i blått og rødt.

- For motehuset er nok dette litt flaut, men det er nok helt tilfeldig. Heldigvis har vi folk på Internett som følger med. Fremstillingen i seg selv var nok bare uskyldig moro, og helt utilsiktet fra motehusets side, utdyper Einarsdottir overfor TV2.

- Det feminine blir hyllet av motehus

Om det var et taktisk grep av luksusmotehuset er ukjent. Einarsdottir påpeker at det har vært en trend med vagina-mote den siste tiden.

- Det er interessant at det feminine blir hyllet av motehus, noe vi også har sett tidligere med trender, hvor blant annet halskjeder er formet som en vagina. Men dette var nok litt mer tilfeldig, sier eksperten til TV2.

Flere Twitterbrukere har latt seg rive med etter at skjerfet gikk viralt. Flere såkalte memes har blitt laget, og kommentarene om likheten med en vagina hagler inn. En Twitterbruker foreslår blant annet at ved bruk av rosa badehette, kan du se ut som en klitoris, mens en annen kommenterer at det ser enda rarere ut opp ned.

