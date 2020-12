Lurt i dødsfelle av elskerinne (16): Nær drept av sjalu kjæreste (16)

Den 16 år gamle jenta lurte sin tidligere elsker til barnehagen, der ble han nesten drept av kjæresten hennes.

Den 16 år gamle jenta hadde hatt et seksuelt forhold til den 20 år gamle mannen som nesten ble drept i en barnehage på Linderud 1. februar 2020.

Offeret, en 20 år gammel mann, ble knivstukket en rekke ganger. Flere av stikkene var dødelige. Han overlevde fordi han fikk rask kirurgisk behandling.

Jentas kjæreste var sjalu og likte dårlig at hun hadde hatt sex med 20-åringen. Derfor lurte jenta sin tidligere elsker til barnehagen, der han nesten ble drept av hennes kjæreste og hans venner.

Sjalusi

Sju ungdommer er nå dømt for drapsforsøk. Blant dem den 16 år gammel jenta og hennes 16 år gamle kjæreste. De fem andre ungdommene var venner av kjæresteparet.

Den seksuelle kontakten mellom NN (den domfelte jenta) og fornærmede var den utløsende årsak til volden som skjedde i barnehagen på Linderud. XX (jentas kjæreste) opplevde den seksuelle kontakten mellom NN og fornærmede som krenkende og han var sint på fornærmede. Han ønsket derfor å få satt en effektiv stopper for utroskapen, står det i dommen fra Oslo tingrett om bakgrunnen for drapsforsøket.

Før overfallet hadde den 16 år gamle jenta sendt melding til 20-åringen på Messenger og sa at hun savnet ham og spurte om han ville møte henne.

Ved hjelp av blant annet overvåkingskameraer på t-banen, har politiet kartlagt bevegelsene til de involverte i saken den aktuelle lørdagskvelden i februar i år.

Nær døden

De sju ungdommene ankom Linderud t-banestasjon klokken 22.31. De seks guttene gikk deretter til barnehagen der de gjemte seg. Jenta ble værende på t-banestasjonen, der hun møtte 20-åringen som ankom klokka 23.01. De to gikk sammen til barnehagen.

Inne på området ventet seks gutter som gikk til angrep på ham. Han ble slått og sparket en rekke ganger. En av ungdommene tok også fram en kniv, og stakk den gjentatte ganger i kroppen til gutten.

Han ble liggende igjen kritisk skadd etter flere dødelige knivstikk. Heldigvis fikk gutten rask legebehandling, som gjorde at han reddet livet.

Overvåkingskameraer viser at de sju nå domfelte ungdommene forlot Linderud sammen. Senere ble det funnet blod fra offeret på klærne til flere av de domfelte.

I Oslo tingrett forklarte den sjalu kjæresten at han var sint og frustrert, og ville sette en stopper for utroskapen. Han hevder at kniven ble tatt med for selvforsvar. Jenta fortalte at kjæresten ble kjent med hennes utroskap i september 2019, og at han ikke stolte på henne etter dette. Hun fortalte at hun fikk i oppdrag av kjæresten å lure 20-åringen til barnehagen.

Ubetingede fengselstraffer

Oslo tingrett har ikke trodd på forklaringer fra ungdommene om at de ikke var klar over at møte med 20-åringen i barnehagen ville få et voldelig utfall. Tvertimot mener retten at de alle hadde planlagt at det skulle utøves grov vold, og at de visste at den ene hadde med kniv.

Vanligvis dømmes ikke barn til ubetinget fengsel i Norge. Oslo tingrett har i denne saken likevel konkludert med at ubetinget fengsel er eneste alternativ for alle de sju domfelte. Flere av de dømfelte er dømt for vold tidligere. Straffeutmålingen har tatt hensyn til tidligere dommer.

Den 16 år gamle jenta er dømt til fengsel i to år og tre måneder for grov kroppsskade. Ett år gjøres betinget. Den 16 år gamle kjæresten er dømt til fengsel i fire år og seks måneder for drapsforsøk. Ett år gjøres betinget. En 17 år gammel gutt er dømt til fengsel i to år og tre måneder for grov kroppsskade. Ett år gjøres betinget. En 17 år gammel gutt er dømt til fengsel i ett år. Seks måneder gjøres betinget. En 17 år gammel gutt er dømt til fengsel i ett år. Seks måneder gjøres betinget. En 17 år gammel gutt er dømt til fengsel i to år. Ett år gjøres betinget. En 17 år gammel gutt er dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Ett år gjøres betinget.

Noen anker, andre ikke

Nettavisen var fredag i kontakt med forsvarerne til de sju domfelte. Dommen er nylig forkynt. Ungdommene stiller seg ulikt til hvordan de vil forholde seg til dommen. Noen har godtatt den. Andre har allerede levert fullstendig anke, mens noen ennå vurderer om den skal godtas eller ankes.

Petter Bonde, som forsvarer den 16 år gamle jenta, sier at hun er glad for ikke å ha blitt dømt for drapsforsøk, men at hun vurderer å anke straffeutmålingen. Utover det, ønsker han ikke å kommentere saken.

Den 16 år gamle gutten som er dømt for drapsforsøk, vil anke skyldspørsmålet.

- Slik jeg vurderer det var det ikke ført tilstrekkelig bevis for at tingretten kunne domfelle for drapsforsøk, sier hans forsvarer, advokat Håvard Flatland, til Nettavisen.

- I tillegg blir det anket over saksbehandlingen. Domsgrunnene fremstår som mangelfulle. Sentrale bevistemaer ble ikke drøftet, og enkelte helt sentrale anførsler fra forsvarerhold ble ikke engang nevnt. Den prinsipale påstanden i anken vil være at hele dommen, for min klients vedkommende, må oppheves som følge av dette, sier han.

