Lurte Finn-brukere med disse varene

Med falske profiler og varer hun aldri tenkte å selge, lurte hun kjøpere på Finn og Facebook.

Kvinnen er nå domfelt for 28 tilfeller av svindel, samt en rekke butikktyverier og for å ha sparket og truet politiet. Kvinnen må i fengsel i 75 dager, og betale tilbake pengene hun lurte av kjøpere.

Den 30 år gamle kvinnen fra Nordre Follo, like sør for Oslo, la ut salgsannonser for voksiposer for spedbarn, smykker, hudpleieprodukter og mobiltelefoner på markedsplassen Finn.no og Facebook.

Hun brukte falske profiler, under andre navn. Fremgangsmåten var tilnærmet lik overfor alle ofrene: Hun krevde forhåndsbetalt for deler eller hele beløpet, inkludert frakt, men sendte aldri varen.

Nektet straffskyld

Ved flere tilfeller lurte hun ofrene med annonser for en Huawei Y6 mobiltelefon og en voksipose for spedbarn og Apple TV. Kvinnen la også ut annonser for hudpleieprodukter, smykker, barneklær, Ipad og Iphone.

Den 30 år gamle kvinnen har rusproblemer, er uten arbeid, mottar stønad fra Nav og frekventerer rusmiljøet i Oslo.

Svindel med Vipps: Beathe (54) ble svindlet for flere tusen kroner på Vipps: – Ikke trykk på linken (+)

Under rettssaken i Oslo tingrett, hevdet kvinnen at hun ikke husket å ha svindlet disse personene, og hevdet at venner hadde tilgang til hennes bankkonto og profiler på Finn og Facebook. Det trodde ikke dommerne noe på, men mente hun i det minste medvirket til svindelen.

Kvinnen mente også at hun kunne ha gjennomført svindelen selv, men da uten at hun husket det fordi hun var psykotisk.

Itunes-svindel: Jarle (54) ble svindlet for 30.000 kroner i helgen. – Det kan skje hvem som helst- Bør anmelde alle saker

Geir Petter Gjefsen er leder for forbrukertrygghet i Finn.no. Han sier at det er stor forskjell politidistriktene imellom i etterforskning av denne typen småsvindel på nett. I noen distrikt tar de tak i små saker som høyst sannsynlig blir henlagt i andre.

- Vi anbefaler alle å anmelde alle saker. Hvis man ikke sier fra, så får ikke politiet vite hvor stort problemet er, sier Gjefsen. Saken som Nettavisen her skriver om, viser også hvor viktig det er at alle anmelder selv små saker, slik at politiet kan bli oppmerksom på en større sak.

Annen svindelsak på Finn og Facebook: Kvinne dømt for 47 nettbedragerier

Verifiserte brukere

- De aller fleste handlene på Finn går for seg som de skal, men det er dessverre slik at på Finn som ellers i samfunnet, så er det noen som ikke klarer å oppføre seg som de skal, sier Gjefsen.

Som ledd i å bekjempe svindel, har Finn innført verifisering av identitet med sikker ID. Hvis profilen er merket med et lite blått skjold med hvit hake, så betyr det at Finn kjenner identiteten til brukeren, selv om brukeren ikke har bilde, navn eller annen informasjon synlig på sin profil.

Brukere må ha sikker ID hvis de skal selge en del typer dyre, lett omsettelige produkter. Dette gjelder blant annet mobiltelefoner og smykker.

- Hvorfor krever dere ikke sikker ID av alle brukerne?

- Det er forskjell på om en bruker vil gi bort en bok eller selge en mobiltelefon. Dette er også et spørsmål om personvern og brukervennlighet, men vi har en løpende diskusjon om hva slags produkter som skal kreve slik verifisering, sier Gjefsen.

Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i lønn for å kunne kjøpe bolig