Lutefisk til 610 kroner - Oslos dyreste?

Stive priser - er det verdt det?

Julebordsesongen er i full gang, og mange lengter tradisjonen tro etter den slibrige lutefisken, som mesker seg i fett og ertepuré.

Nettavisen har foretatt en uhøytidelig undersøkelse på hva lutefisken koster på et knippe restauranter i Oslo.

Her er resultatet:

Ekeberg-restauranten: 525 kroner.

«Lutefisk, servert med tradisjonelt tilbehør, to serveringer.»

Stortorvets gjestgiveri: 528 kroner

«Lutefisk fra brødrene Andreassen på Værøy, serveres med tradisjonelt tilbehør, to serveringer.»

Bristol: 565 kroner.

«Lutefisk fra brødrene Andreassen fra Værøy i Lofoten, med ertestuing, bacon, baconfett, sennepssaus og Gulløyepoteter. To serveringer.»

Engebret: 575 kroner.

«Lutefisk fra Værøy, serveres med stekt bacon og baconfett, ertestuing, lefser og assortert sennep. Serveres så mange ganger det er ønskelig.»

Theatercafeen: 610 kroner.

«Lutefisk fra Lofoten med ertepuré, Idsøe baconfett, kokte poteter, to serveringer.»

Gamle Raadhus: 610 kroner

«Lutefisk fra Værøy i Lofoten, med håndskrelte Ringerikspoteter, vårt eget lutefiskbacon og ertepuré, serveres to ganger.»

- Men hva koster det egentlig hvis vi tilberede lutefiskmåltidet selv?

Nettavisen har snakket med mesterkokk Arne Olav Brimi.

- Det er jeg usikker på, men du må nok beregne 800 gram lutefisk per person, for det forsvinner en del i bein og lignende. Og sørge for rikelig med bacon, poteter og ertepuré, sier kokken til Nettavisen.

- Det er viktig å spise mye og lenge, sier han.

- Oi, det var høy pris!



Jan Andreassen i Værøy i Lofoten er en av brødrene som leverer lutefisk til de eksklusive Oslo-restaurantene.

- Hva synes du om et måltid til 610 kroner?

- Oi, det var høy pris, er hans første kommentar.

- Prisen fra oss ligger på 75 kroner per kilo til restaurantene, som i tillegg må betale frakt og moms. Butikkprisen her er på 130 til 150 kroner per kilo, så én romslig kuvert ligger nok på mellom 150 og 200 kroner per person, hvis du lager den selv og spiser lenge og vel, sier Andreassen til Nettavisen.

3-4-dobling av prisen

Det betyr altså en tre-fire-dobling av prisen på de dyreste restaurantene, gitt hans estimat.

- Men på restaurant slipper du å lage maten selv, ler han.

- Dessuten; du får jo hele opplevelsen, atmosfæren og samværet, men det koster.

