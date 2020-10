Lydopptak av Melania Trump: - Stormy er en porno-hore

Nye avslørende samtaler fra hemmelig avlytting av førstedame Melania Trump.

USAs førstedame Melania Trump står i hardt vær om dagen. Førstedamen har nylig fått påvist koronaviruset, mens ektemannen, som også er koronasmittet, kjemper om å bli gjenvalgt til verdens mektigste embete. President Donald Trump ble utskrevet fra sykehus mandag kveld, og sier selv at han føler seg bra. Helsetilstanden til førstedamen er etter forholdene også bra.

Midt i dette løpet har amerikanske medier den siste uken publisert flere lydopptak fra en hemmelig avlytning av Melania Trump som stammer to år tilbake i tid. Lydopptakene bærer preg av en frustrert, og vanligvis mediesky, førstedame som ergrer seg over mediene og et påstått sidesprang.

Det er tidligere venninne og rådgiver Stephanie Winston Wolkoff, som er forfatter av sladreboken «Melania & Me», som har offentliggjort lydopptak av samtaler hun hadde med førstedamen.

Én av samtalene fra lydopptakene omhandler tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels. Daniels påstår at hun hadde et seksuelt forhold til president Donald Trump mens han var gift med Melania. Daniels hevder hun fikk et stort pengebeløp av Trump for å tie om sidespranget.

Les også: Trump sjokkerer i ny video i natt: - Ikke la dette dominere deg

De siste lydopptakene er publisert på podcasten til Michael Cohen, Mea Culpa. Cohen er president Trumps tidligere personlige advokat og «fikser».

Wolkoff, som var rådgiver for førstedamen fram til hun ble avskjediget i februar 2018, var nylig gjest i podcasten til Cohen. Det var omtrent midtveis i podcast-intervjuet at hun spilte av et lydklipp med Melania Trump.

- Porno-hore

I lydklippet kan en høre førstedamen klage over en fotoseanse til motebladet Vogue.

«Gå og google det og les det», sier førstedamen i lydopptaket.

«Annie Leibovitz fotograferte porno-horen, og hun skal være i én av utgavene, september eller oktober,» sier Melania Trump.

«Hva mener du? Hun fotograferte porno-horen?» spør Wolkoff i lydopptaket.

«Stormy», svarer førstedamen.

«Hva fanken? For hva da?» sier Wolkoff.

«Det ble kjent i går,» sier førstedamen.

«For Vogue. Det skal være i Vogue. Annie Leibovitz fotograferte henne,» sier Melania Trump.

Lydopptaket fra samtalene med Melania Trump kan du høre på denne podcasten, drøyt 25 minutter inn i sendingen.



Leibovitz fotograferte Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, sammen med hennes advokat Michael Avenatti i 2018, skriver The Guardian. Bildene ble brukt til en Vogue-artikkel i august-utgaven i 2018, som hadde tittelen « Stormy Daniels Isn’t Backing Down» (Stormy Daniels gir seg ikke).

Stormy Daniels hevder å ha hatt sex med Donald Trump i 2006. Trump har avvist det, men Cohen hevder at han på vegne av Trump betalte hysjpenger til Daniels før presidentvalget i 2016 for å få henne til å ikke snakke om saken (kilde NTB). Foto: Ethan Miller (AFP)

- Mest populære republikanske president

President Trump benekter sidespranget med den tidligere pornoskuespilleren. Men Cohen har, angivelig på vegne av Trump, betalt 130.000 dollar i såkalte hysj-penger til Stormy Daniels. Cohen ble dømt for blant annet utbetalingene av hysjpengene, og soner for tiden en tre år lang dom. Han ble nylig løslatt for å fortsette soningen hjemme.

Les også: - Nye avsløringer om Melania Trump på vei

Les også: - Melania Trump stilte krav før hun flyttet inn på Obamas gamle soverom

I et annet lydklipp, som ble avspilt i samme podcast, kan en høre førstedamen omtale ektemannen som den mest populære republikanske presidenten gjennom tidende.

«Han har en stor tilhengerbase. Du vet, når han reiser rundt. Selvfølgelig. Han er den mest populære republikanske presidenten noensinne,» sier Melania Trump i lydopptaket.

I 2018 ble Michael Cohen dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels, ifølge NTB. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

- Jeg jobber reva av meg

Dette er ikke første gang at Wolkoff har offentliggjort lydopptak av samtaler hun hadde med førstedamen.

I forrige uke publiserte CNN et annet lydopptak av en samtale mellom førstedamen og Wolkoff. I lydopptaket, som ble gjort sommeren 2018, luftet Melania Trump frustrasjon over at hun ble kritisert av mediene for ektemannens politikk med å atskille illegale flyktningfamilier på interneringsleirer ved grensen til Mexico.

«De sier at jeg er medskyldig. Jeg er det samme som ham. Jeg støtter ham. Jeg sier ikke nok, og jeg gjør ikke nok,» sa førstedamen i lydopptaket.

Les også: Melania Trump blir konfrontert med utroskap i nytt ABC News-intervju

«Jeg jobber reva av meg med disse jule-tingene, som du vet. Hvem faen bryr seg om jule-greier og dekorasjoner? Men jeg er nødt til det, ikke sant?», sier hun videre i lydopptaket.

«Og så gjør jeg dette, og jeg forteller at jeg jobber med julen og planlegger for julen, og så sier de "Åh, hva med barna, at de ble atskilt?" Gi meg for faen en pause. Sa de noe da Obama holdt på med dette? Jeg kan ikke dra. Jeg prøvde å få barnet gjenforent med moren. Jeg hadde ingen sjanse. Det må gjennom en prosess og rettssystemet,» sa Melania Trump i lydopptaket.

Les også: Hollywood-stjerne mobber Melania for dårlig engelsk

Melania Trump har rett i at illegale flyktningbarn ved grenseområdene til Mexico ble separert fra voksne også under Obama-administrasjonen. Men en forskjell er at barna ble kun atskilt dersom myndighetene var bekymret for barnas velvære eller i tilfeller der det ikke kunne stadfestes at de voksne faktisk var barnas formynder.

Under Trump-administrasjonen ble det imidlertid praktisert en vedtatt politikk om å oppløse flyktningfamilier, noe som etter hvert ble stanset av en føderal domstol, ifølge CNN.

Les også: Melania Trump får kritikk for julepynt i Det hvite hus

- En endeløse øvelsen i selvmedlidenhet

Melania Trumps stabssjef i østfløyen av Det hvite hus, Stephanie Grisham, ble rasende på CNN over lydopptaket, og offentliggjorde følgende uttalelse:

«Hemmelig avlytting av førstedamen og et bevisst brudd på NDA (taushetserklæring red.anm.) for å utgi en slibrig bok, er et klart forsøk på å gjøre dette til noe relevant. Tidspunktet for dette forblir mistenkelig, i likhet med denne endeløse øvelsen i selvmedlidenhet og narsissisme,» skriver stabssjefen i uttalelsen til CNN.

Arkivbilde av Stephanie Winston Wolkoff på vei ut av Trump Tower i New York i 2016. Foto: Andrew Harnik (AP)

Sladrebok: - Alt raknet

Sladreboken «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady» kom ut 1. september. I bokbeskrivelsen står det at Wolkoff ble ansatt som Melania Trumps rådgiver etter valgseieren i 2016.

«Melania ga Wolkoff ansvaret for å ansette staben, organisere begivenheter, hjelpe til med å skrive taler og tilrettelegge for debuten som initiativtaker. Men så raknet alt sammen da hun ble gjort til en syndebukk for økonomiske uregelmessigheter knyttet til innsettelsen. Melania kunne ha forsvart sin uskyldige venn, men hun stod ved sin manns side, vel vitende om hvem som egentlig hadde skylden. Sviket ødela nesten Wolkoff,» lyder bokbeskrivelsen.