Lys tent utenfor Slottet

Det ble onsdag kveld tent flere lys utenfor Slottet etter at det ble kjent at Ari Behn har gått bort.

Det var helt stille foran Slottet om kvelden 1. juledag. Kongefamilien er samlet på Kongsseteren ikke langt fra Frognerseteren.

Les: Slik var Ari Behns liv

I løpet av kvelden var det flere som hadde tent lys og lagt ned blomster ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen til minne om Ari Behn, som tok sitt eget liv 1. juledag.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123

I forbindelse med Behns bortgang meddeler Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen, følgende på kongehusets nettsider:

- Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sier kong Harald i en uttalelse.

Les mer: Ari Behn (47) har tatt sitt eget liv: - Jeg er i bunnløs sorg

Samtidig har kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit følgende meddelelse:

«For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.»

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen 24. mai 2002 og ble separert i 2016 og skilt i 2017.

Les: Behns død vekker oppsikt i utenlandske medier

De to har tre døtre sammen: Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11). De har hatt delt omsorg for barna.

Behn er født Ari Bjørshol og var sønn av steinerskolelærer Olav Bjørshol og rosenterapeut Marianne Solberg. I voksen alder tok han mormorens opprinnelige etternavn, Behn.