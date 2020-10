Lysbakken: – Jeg er så inderlig lei av dette

Torsdag la SV-lederen ut en Twitter-melding om angrepet i Frankrike. Deretter reagerte han sterkt på deler av responsen.

– Grusomt og sjokkerende angrep i Frankrike. Denne ekstremismen må ingen bøye seg for. Den må bekjempes, og det åpne samfunnet og ytringsfriheten forsvares, skrev SV-leder Audun Lysbakken på Twitter i 14-tiden torsdag ettermiddag.

To kvinner og en mann ble drept da en angriper tok seg inn i Notre-Dame-kirken i Nice torsdag. Den ene kvinnen skal ha fått halsen skåret over. Angriperen ble skutt og såret av politiet.

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte selv Notre-Dame-kirken i Nice få timer etter angrepet, som han betegnet som et islamistisk terroristangrep.

– Enda en gang har et terrorangrep rammet landet vårt. Tre av våre landsmenn har falt i Nice. Det er helt tydelig at det er Frankrike som er under angrep, sa han.

Ett etter ett kom svarene på Lysbakkens beskjed fra andre Twitter-brukere:

– Dette er resultatet av SVs tanker med fri innvandring, skriver en.

– 7% av muslimene i Norge er for dødsstraff for blasfemi. Det er ikke «enkeltpersoner», skriver en annen, med lenke til denne saken fra Filter Nyheter i 2017.

– Hvis du mener noe av det så er svaret enkelt: innvandring - full stopp! skriver en tredje.

Mye av responsen omhandlet med andre ord religion, innvandring og muslimer.

Dette fikk Lysbakken til å reagere. Han fulgte opp med en ny melding litt over fem timer senere, der han refererte til sin opprinnelige:

– Er så inderlig lei av at en tweet som dette får en hale av innlegg som er rettet mot muslimer generelt, og ikke de ekstremistene dette handler om. Slik ødelegger dere vår felles mulighet til fornuftig samtale på tvers av politisk ståsted, skriver han.

Lignende respons som på Lysbakkens tweet finner man også på Twitter-meldingene lagt ut av statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Skrivefeil i svarene skrevet til Lysbakken er rettet.