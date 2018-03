SVs partileder Audun Lysbakken er fornøyd med at landsstyret i KrF har sagt klart ifra at de ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er bra at KrF har gjort det klart at de, i likhet med SV og de andre opposisjonspartiene, ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug, sier Lysbakken.

Han presiserer at dette for SV handler om at de ikke har tillit til en statsråd som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteorier og hatefulle ytringer.

– Det blir nå opp til Høyre og Venstre om de i morgen velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frp, sier Lysbakken.

