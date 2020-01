Lysbakken glad for at Solberg tok opp klima i nyttårstalen

SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med at statsminister Erna Solberg snakket om klima i nyttårstalen, men mener likevel at regjeringen er handlingslammet.

– Liker godt at statsministeren løfter klima i nyttårstalen, at hun beklager for Nav-skandalen og at hun bruker det gode bergenske ordet «boss». Alt dette kan likevel ikke oppveie at regjeringen er handlingslammet på klima og lar ulikheten øke, så det blir opposisjon i år også, skriver Lysbakken på Twitter etter at Erna Solberg hadde holdt sin årlige nyttårstale.

Utslippene i Norge er nesten like store nå som i 1990, men Erna Solberg pekte i sin tale på at vi samtidig er blitt én million flere nordmenn, og at økonomien har hatt en formidabel vekst.

– Men fremover må utslippene reduseres kraftig, understreket hun og tilføyde at det vil kreve mye av oss.

– Jeg kan ikke love at alt skal bli som før, sa Erna, før hun kom med et spark til flere av partiene som har de mest ekstreme miljøforslagene:

Advarer mot symboltiltak

- Jeg advarer mot dyre og dårlige symboltiltak. Velger vi de gode og effektive tiltakene, kan vi kutte utslipp raskere, samtidig som vi har penger igjen til å satse på kunnskap i skolen og behandle flere i helsetjenesten, sa Solberg.

Hun varsler at regjeringen vil lage utslippsbudsjett fra 2021. Fra da av må vi slippe ut mindre år for år.

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Men framskrivingene regjeringen la fram like før jul, tilsier et kutt på snaut 26 prosent.

Solberg oppfordrer alle til å bidra ved å velge mer klimavennlig bil og å reise kollektivt og sykle.

– Hver for seg betyr det kanskje ikke så mye, men husk at det er summen av alle de små valgene som avgjør, understreket hun.

Ga støtte og skryt til norsk oljenæring

Statsministeren la i talen sin beskyttende hånd over den norske oljenæringen.

– Selv om verden når klimamålene, vil det være behov for olje og gass. Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen, og som bidrar til å finansiere velferden vår, argumenterte hun.

Men hun understreket at næringen må forberede seg på lavere etterspørsel når klimapolitikken blir strengere og at den må også selv kutte utslipp.

- Derfor er det gledelig at det nye store oljefeltet, Johan Sverdrup, produserer nesten helt uten utslipp av klimagasser. Her er gasskraftverk erstattet med strøm fra land. Jeg håper vi får se mer av det fra næringen fremover, sa Erna og la til: - Også olje- og gassnæringen må ta i bruk ny teknologi fremover for å nå klimamålene.