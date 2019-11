Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten

Historien til Frode Berg bekymrer SV-leder Audun Lysbakken. Nå vil han ha en debatt om E-tjenesten.

Lysbakken sier det er alvorlig at Frode Berg følte seg presset av E-tjenesten, og at han ikke fikk ærlig informasjon.

Berg fortalte på en pressekonferanse tirsdag kveld at han to ganger forsøkte å avslutte oppdragene med å reise til Russland, men at han ble overtalt. I 2017 ble han pågrepet av russisk politi og til slutt dømt for spionasje.

– Er ikke dette et avtalt spill mellom Norge og Russland, er dette en etterretningsskandale av dimensjoner, sa Frode Berg da han møtte norsk presse tirsdag.

Stortingsrepresentant og SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Stortinget

Uakseptabelt press

– Jeg er dypt bekymret etter å ha hørt Frode Berg i kveld. Det er alvorlig at han sier han følte seg presset og ikke fikk ærlig informasjon. Slik kan ikke norske myndigheter opptre, sier partileder Audun Lysbakken i SV til NTB.

– Regjeringen har et ansvar for å gi tydelige signaler til E-tjenesten. Den må få beskjed om at den typen press Frode Berg beskriver, er uakseptabelt, og at tjenesten må ta hensyn til samfunnet i Sør-Varanger, sier Lysbakken videre.

– Nå må vi ta en debatt om E-tjenesten og hvordan den opptrer i grensesamfunnet Kirkenes og Sør-Varanger.

Lysbakken ønsker velkommen den oppfølging saken nå vil få i EOS-utvalget. Han utelukker ikke at det kan bli behov for annen politisk oppfølging.

Forsvarsministeren svarer

Frode Berg sa selv tirsdag kveld at han hadde begynt på en prosess med å «skvære opp» med E-tjenesten, men antydet at det trolig ville bli et etterspill om en erstatning. Han sa derimot at han var bitter etter å ha blitt fengslet og dømt for spionasje i Russland.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han er bekymret over Lysbakkens uttalelser. Han sier det er selvfølgelig at E-tjenesten operer innenfor lovlige rammer.

– Jeg er dypt bekymret etter å ha hørt Audun Lysbakken i kveld. Jeg har stort tillit til at Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget, gjør den nødvendige gjennomgang av saken, skriver Bakke-Jensen til NRK.

HJEMME: Frode Berg holdt tirsdag pressekonferanse Gardermoen. Berg ble benådet etter å ha sittet fengslet i Moskva siden desember 2017 siktet for spionasje i Russland. Foto: (NTB scanpix)

Tillit til EOS-utvalget

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), sier til NRK at saken vil bli gransket av EOS-utvalget. Hun sier hun har full tillit til dette arbeidet.

– Men det er også viktig for forsvars- og utenrikskomiteen å vite om det politiske ansvaret i saken, og jeg vil diskutere dette med mine kolleger hvordan vi skal følge opp denne saken i Stortinget, sier Huitfeldt.

Nestleder i komiteen, Michael Tetzschner (H), sier det er viktig at saken avsluttes på en ordentlig måte og at Stortingets organer informeres.

– Dersom det er ting som er kritikkverdige, og det kan jo tyde på at det er det, så er det Stortingets EOS-forum som er det rette forumet å framføre det i, sier Tetzschner i et intervju med NRK tirsdag.

