Lysbakken og Solvik-Olsen i full listekrig

På sitt landsmøte forrige helg forsøkte Frp å ta eierskap til arbeidernes dag 1. mai. I etterkant av dette har SV-leder Audun Lysbakken og Frps nestleder og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen havnet i en full listekrig.

- Det er typisk at Frp skrur på utestemmen når de vil bort fra fakta. Og fakta er at eldre, fattige og syke har fått kutt etter kutt fra Frp og Ketil Solvik-Olsen, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen om de siste dagers krangling.

Han gikk tidligere denne uken til frontalangrep på Frps politikk overfor vanlige arbeidere med en 20-punkts liste, og mente partiet systematisk prioriterte de rikeste på bekostning av fattige.

- Blant de siste man bør lytte til

Solvik-Olsen fulgte opp med å omtale angrepet fra Lysbakken som blant annet uforstålig, og fulgte opp med en 14-punkts liste om hvordan Frp gjør landet bedre for både vanskeligstilte og tiltak som treffer alle.

Han sa også at SV tok saker ut av sammenheng, og påpekte at deres økonomiske politikk ikke har vært en dundre suksess andre steder:

- SV har hyllet det økonomiske systemet på Cuba og i Venezuela. Ingen av landene preges av velstand og økonomisk trygghet. Lysbakken er blant de siste politikere i Norge man bør lytte til når det gjelder folks hverdag.

Svarer med ny liste

- Jeg fryder meg over svaret fra Ketil Solvik-Olsen. Når han kommer trekkende med «Cuba» og «misunnelse» betyr det at han er tom for argumenter fra virkelighetens verden, og ikke klarer å skjule at Frp er et parti som prioriterer den økonomiske eliten foran vanlige folk, sier Lysbakken til Nettavisen.

- At Frp lager villedende «skryteliste» er et typisk forsøk på å tåkelegge egne synder. At Solvik-Olsen i saken feilaktig påstår at Frp var eneste parti som stemte mot pensjonsreformen, illustrere det, siden han godt vet at SV også stemte mot. Sannheten er at Frp de tre siste årene har brukt reformen til å kutte i alderspensjonene.

Partiet har derfor laget en ny liste med tiltak som de mener viser at Frp prioriterer de rike:

Ketil Solvik-Olsen mener SV tar saker ut av sin sammenheng:

- Dette er verken konstruktiv eller saklig. Mesteparten av disse punktene har et motstykke hvor man får bredere ordninger, sier Solvik-Olsen.

- Skal vi virkelig føre debatt om effektene av rødgrønn pensjonsreform hvor SV skal innbille folk om at det er FrP som har skylden? Skal SV kritisere andre for «avgift på død» når SV selv ønsker å gjeninnføre arveavgiften, som virkelig er avgift på død? spør han retorisk.

