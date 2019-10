Lysbakken raser mot HRS-støtte:  - Helt feil

SV-lederen er ikke nådig i sin dom over regjeringens statsbudsjett.

STORTINGET (Nettavisen): Mandag formiddag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 i Stortinget.

Regjeringen viderefører blant annet den omstridte millionstøtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS), som driver det innvandringskritiske nettstedet rights.no, med totalt 1,8 millioner kroner neste år.

Det liker SV-leder Audun Lysbakken svært dårlig.

- Jeg er jo ikke noe overrasket over det. Jeg tenker at Venstre og KrF vet at støtter de Fremskrittspartiet i regjering, så støtter de også offentlige midler til HRS. Så sånn kommer det nok til å være, sier Lysbakken til Nettavisen.

KRITISK: SV-leder Audun Lysbakken reagerer på at regjeringen fortsetter støtten til Human Rights service. Han mener også at budsjettet for neste år er helt uten en klimaplan og øker forskjellene i Norge. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Tankekors for Venstre

Lysbakken er svært kritisk til støtte HRS, som ledes av Hege Storhaug.

- Jeg mener at det HRS driver med, som er et konspirasjonsverksted, det er selvfølgelig helt lov å være - men det er ingen grunn til at de skal få statstøtte, sier han.

- Hvor ille er det at HRS får støtte, slik du ser det?

- Jeg mener det er helt feil bruk av statlige penger, men dette er noe Fremskrittspartiet har holdt sin beskyttende hånd over. Så det kommer de sikkert til å fortsette å gjøre, og det må være et tankekors for de i Venstre som har vært sterkt mot dette, sier Lysbakken, og konstaterer:

- Det er en propagandasentral for høyrepopulisme.

- Mener du regjeringen finansierer rasisme her?

- Jeg tror jeg har sagt nok om det, jeg. Flere HRS-overskrifter har ikke jeg tenkt å gi deg i dag, sier SV-lederen.

De siste to årene har HRS fått 1.835.000 kroner i tilskudd.

- Helt uten klimaplan

Lysbakken er heller ikke nådig i sin kritikk av regjeringens klimasatsing i neste års statsbudsjett.

- Dette er nå en regjering som står helt uten en plan om klimakrisen. Det her skulle vært det budsjettet der vi markerte at vi hadde nådd Norges klimamål for 2020, men det er i stedet et budsjett som markerer at målene ikke nås, sier han, og legger til:

- I tillegg viser budsjettet at regjeringen med den politikken de fører i dag, også er på kurs mot å bryte klimamålene for 2030. Det er altså en regjering som er handlingsrammet og uten nye tiltak av betydning for å møte klimakrisen.

- De jukser

SV-lederen mener regjeringen også prioriterer de rikeste.

- Regjeringen rigger skattesystemet for de rike, og nå ser vi hvem som må betale prisen for det. Det kuttes flatt i velferden gjennom såkalte ABE-kutt, som egentlig bare er en juksete måte å skjule flate velferdskutt på, sier han, og fortsetter:

- Vi vet at de kuttene som da blir fremstilt som effektivitetskrav, nå har gått så langt at det i realiteten vil gå utover pasienter, studenter og folk sin velferd. Og regjeringen kjører enda en slik runde med tøffe kutt for å skaffe seg penger, og så jukser de ved å putte det bakerst i budsjettet og kaller det effektivisering, sier Lysbakken.

- Hva er du mest skuffet over i budsjettet?

- Det er to ting som er overordnet viktig for oss; det er klimaet og kampen mot ulikhet. På begge disse områdene har vi en regjering som trekker Norge i feil retning. I retning handlingslammelse på klima, og i retning av å prioritere de som har mest og den økonomiske eliten når det gjelder ulikhet, sier han.

Mindre oljepenger

Regjeringen vil neste år bruke 244 milliarder kroner av oljefondet. Dette er 2,6 milliarder kroner mindre enn i år, og er et uttak på 2,6 prosent av fondets verdi.

I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år.

Regjeringen venter en vekst på bruttonasjonalproduktet på 2,5 prosent i 2020, mot 2,7 prosent i 2018 og 2,2 prosent i 2018.