Lystgass er et populært rusmiddel på Roskilde-festivalen

Lystgass er et utbredt rusmiddel på Roskilde-festivalen i Danmark. Tomme lystgasspatroner er funnet flere steder på campingområdet til den populære festivalen.

Selv om et høyt inntak av lystgass kan få alvorlige konsekvenser som blant annet nerveskader og blodmangel, er gassen et utbredt rusmiddel på årets Roskilde-festival. Det bekrefter sikkerhetssjefen for festivalen Morten Therkildsen.

– Roskilde Festival er jo Danmarks fjerde største «by», så tendensen man ser i resten av Danmark, ser man også på Roskilde-festivalen. Lystgass er noe man bruker i nattelivet, og dette gjøres også på festivalen, sier han.

Dinitrogenoksid, som er best kjent som lystgass eller lattergass, er en fargeløs, ikke-brennbar gass som blant annet brukes som beroligende middel av tannleger og på sykehus.

Onsdag meldte den danske avisen Berlingske at Giftlinjen, som gir råd og veiledning ved tilfeller av forgiftning, har opplevd en økning i antall telefoner som omhandler dinitrogenoksid-forgiftning.