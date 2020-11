Lytter Frp til folket i vindkraftsaka?

Rødt mener vi trenger full stopp for nye vindkraftanlegg på land, slik at den dyrebare naturen og lokalsamfunnene får puste igjen.

Av Bjørnar Moxnes, stortingspolitiker og leder av Rødt

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

I morgen behandler Stortinget regjeringas vindkraftmelding. Stortinget står samlet bak en rekke innstramninger for framtidige prosjekter, men dette er stadig for lite, for seint.

Rødt mener vi trenger full stopp for nye vindkraftanlegg på land, slik at den dyrebare naturen og lokalsamfunnene får puste igjen.

Les også: Tilintetgjøring for klimaet

Krever uavhengig gransking

Rødt stiller også forslag om en uavhengig gransking av alle omstridte vindkraftprosjekter.

Det gjør vi blant annet fordi Rogaland fylkeskommune har gjennomgått vindkraftprosjektene i fylket sitt, og anklager NVE og Olje- og energidepartementet for lovbrudd og tvilsom omgang med regelverk og konsesjoner.

Dette er noe av det fylkeskommunen har funnet:

Turbiner har økt i høyde fra 120 til 200 meter, uten ny konsekvensutredning.

Utbyggere får godkjent store endringer, som å øke effekten på kraftverket med hele 50 prosent på få dager, også uten konsekvensutredning.

Veier i og utenfor området der vindkraftanlegget skal bygges, underlegges ikke noen reell konsekvensutredning.

Dette er konkrete brudd på regelverket for hvordan konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftverk skal gjøres.

Til Stavanger Aftenblad, som har fulgt opp dette grundig, sier Frps Terje Halleland at de tar funnene på alvor og vil vurdere kravet om gransking.

Spørsmålet er derfor om Frp vil støtte Rødts forslag og la handling følge ord, eller om de bare har det i kjeften?

Når bukken gransker havresekken

Olje- og energidepartementet har i høst gjennomgått enkelte vindkraftprosjekter, etter at Stortinget vedtok at de måtte gjøre det.

Les også: Vindkraft: Keiserens nye kraftkilde?

Men for det første har statsråd Tina Bru bestemt at de aller fleste sakene ikke skulle granskes, fordi de var ferdig vedtatt.

Og for det andre var det Olje- og energidepartementet som selv tok en titt på prosesser de og deres eget direktorat, NVE, har gjennomført.

Det er kanskje ikke så rart man ikke finner noen feil når bukken gransker havresekken.

Les også: Drep for klimaet

Derfor trengs en uavhengig gransking av de omstridte prosjektene, og hvordan praksis har vært i denne typen saker over tid. Ellers risikerer vi at heller ikke innstrammingene i nytt konsesjonssystem blir reelle.

Kritiske til vindkraft på land

Folk blir stadig mer og mer kritisk til vindkraft på land. Vi ser hvordan vindkraftkapitalen stikker av med profitten, og endrer vilkårene for hvordan vindkraftanlegget skal se ut underveis i prosessen.

Men selv får befolkningen ingen mulighet til å si nei til endringene som skjer.

Frps Sylvi Listhaug har tidligere vært på Haramsøy og snakket varmt om naturmangfoldet og Frps motstand mot vindkraft. Denne omsorgen for naturen og støtten til folkebevegelsen mot vindkraft ser vi lite av i avtalen Frp har inngått med regjeringspartiene om vindkraft.

Les også: Solberg møtte vindkraftmotstanderne på Haramsøya

Hvis Frp virkelig står på folkets og naturens side, og ikke vindkraftbaronenes lag, må de stemme for Rødts forslag om en uavhengig gransking i morgen, tirsdag.

Hvilket lag er dere på, Frp?

Reklame Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer