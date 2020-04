Må fornøyelsesparkene holde stengt? Et nei kan få store konsekvenser

Nordmenn oppfordres til sommerferie i Norge - men kommer fornøyelsesparkene til å være åpne?

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og for mange er sommer ensbetydende med besøk i fornøyelsesparker.

Men selv om norgesferie kan se ut til å bli årets eneste mulighet, er det fortsatt usikkert om de store fornøyelsesparkene kan holde åpent.

Torsdag klokken 16 er det ventet at kulturminister Abid Raja vil komme med dommen som vil avgjøre sommerens kulturtilbud.

Les også: Smitteverneksperter mener det er for tidlig å beslutte åpning av fotballen

Vet ikke om de kan åpne

Dyreparken i Kristiansand holder for tiden åpent med begrenset tilbud og åpningstider, mens både Tusenfryd, Kongeparken og Hunderfossen nå avventer hva slags retningslinjer som vil bli lagt frem torsdag ettermiddag.

Tusenfryd vet fortsatt ikke om de kan åpne denne sommeren.

- Kulturministeren varslet i Stortingets spørretime i går at også fornøyelsesparkene vil få flere svar i dag om hvordan de eventuelt kan holde åpent i sommer. Vi er naturlig nok spent på dette. Vår kulturminister uttalte at han ønsker at alle familiene i Norge skal få en flott sommerferie, og at man også får gode opplevelser for store og små, sier Hunderfossen-direktør Hogne Høstmælingen til Nettavisen.

Hunderfossen-direktør Hogne Høstmælingen. Foto: (Hunderfossen)

Hunderfossen planlegger for normal sesongåpning 21. mai. Det er samme dato som Dyreparken har utsatt sin badelandsåpning til. Bø Sommarland har ikke sin hovedsesong før skoleferien i midten av juni.

Jobber med felles regelverk

- Parkene jobber i fellesskap med å utarbeide en bransjestandard for smittevernregler. Vi forholder oss til alle vedtak vi blir pålagt, og vår bransje er fra før sterkt regulert av ulike tilsyn. Vi er trygge på at vi skal kunne overholde myndighetenes smittevernkrav.

- Familier går i fellesskap som «kohort» i parkene, vi har store friluftsarealer, svært god kontroll på antall gjester i parken, mange ansatte til å følge opp ekstraordinært renhold, og vi tenker digitale løsninger for å overholde avstandskravene. Dette til forskjell fra bymiljøer og naturbaserte turistattraksjoner uten egne ansatte til å følge opp smittevern. Det er også et folkehelseperspektiv i dette, der vi tilbyr gode felles familieopplevelser i trygge omgivelser, etter en svært bustete vår for norske barnefamilier, påpeker Hunderfossen-sjefen.

Han forteller at de er optimister for at de får åpne, og at konsekvensene for det motsatte vil være store:

- Det vil naturlig nok få dramatiske konsekvenser for både oss og tilliggende bransjer. En krone omsatt i parkene, gir 3-5 ganger omsetning i andre bransjer som overnatting, servering, handel, andre aktiviteter, sier han.

Les også: 101 ting du bør ha sett i Norge