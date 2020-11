Må Marte Michelets ofre vente i to år til?

Marte Michelets skandalebok holder stø kurs mot havari. Mens forfatteren selv har søkt nødhavn, fossror konsulentene og Gyldendals talsmann for å unngå å bli trukket med ned.

Overfor Klassekampen 25. november vedgår Anette Homlong Storeide - sammen med Tore Pryser - at hun var forlagets konsulent. Ifølge tittelen på oppslaget kan det se ut som hun forsvarer forlaget.

Men så forteller hun at de - før utgivelsen av «Hva visste Hjemmefronten?» for to år siden - kom med inngående kritikk av boka på flere punkter. Men ikke alle av fagfolkets innvendinger ble tatt hensyn til av forfatter og forlag.

Marte Michelets brunskvetting av motstandsmannen Alf Pettersen er et godt eksempel på hvordan kilder og utsagn blir vridd og vrengt i MM-boka. Virkelighetens Alf Pettersen (1911-86) satte liv og helse på spill, mens han i løpet av et par dramatiske høstmåneder i 1942 og -43 førte transport etter transport med jøder til svenskegrensa.

Hans sønn måtte i to år kjempe mot Gyldendals vindmøller for å få rettet opp farens ettermæle. Det eneste han oppnådde fra en motvillig Prosa-redaksjon hos Gyldendal, var et par ubetydelige endringer. Men den løgnaktige hovedhistorien om Alf Pettersen som en profittdrevet menneskesmugler ble stående.

Michelets kilder blir i historikerne Bjarte Bruland, Mats Tangestuen og Elise Barring Berggrens (BTB) «Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste Hjemmefronten?» plukket fra hverandre så grundig at alle kan se hvordan denne delen av beretningen baseres på manipulerte kilder og bevisst misforståtte utsagn.

Fagkonsulent, historikeren Anette Homlong Storeide, sier det slik til Klassekampen:

«Det er ikke til å se bort fra at de (BTB, min anmerkning) kommer med berettiget kritikk av Michelets framstilling av Alf T. Pettersen…» .

Hun sier videre:

«Det som kommer fram om brudd på god sitatskikk i framstillingen av Pettersen, er både rystende og skuffende».

Rystendene, altså. Og skuffende. Klar tale - kjemisk fritt for akademisk utenomsnakk fra en av Gyldendals støttepilarer i denne saken.

Anette Storeide mener fortsatt at Michelets bok var viktig, fordi den satte fingeren på antisemittisme i Hjemmefronten: «Jeg syns ikke prosjektet til Marte Michelet har falt sammen som følge av kritikken, men nå må hun komme med et grundig tilsvar», sier hun. (Min utheving).

I debatten som raser i ulike medier, er det tydelig at vinden har snudd. Plutselig melder redaksjonssjef Reidar Mide Solberg i Gyldendal - i et leserbrev i Aftenposten - at forlaget tar BTB-boka på alvor. Og nå er det plutselig ingen grenser for høflige og vennlige tilrop til de tre kritikernes «verdifulle bidrag» fra folk som hittil bare har hatt dårlig skjult forakt til overs for BTB.

Ikke mer mas nå om at forlaget står stolt bak boka og forfatteren. Ikke flere besvergelser om at kritikerne bare kommer med «alvorlige anklager, uten belegg». Nå heter det:

«Når det gjelder en bok som Hva visste Hjemmefronten?, kan vi love at vi tar på alvor den forpliktelsen og det ansvaret som følger med en slik utgivelse».

Aner vi at samholdet mellom forlag og forfatter er i ferd med å slå sprekker?

Uansett er det tydelig at Marte Michelets uforbederlige heia-gjeng fortsatt tviholder på håpet om at alt er i orden.

En hånflirende nasjonalbibliotekar mente sist fredag på NRK Nyhetsmorgen at de tre historikernes «Rapport» i det lange løp vil bli stående igjen som en stor fotnote. Riktig nok hadde ikke Aslak Sira Myhre lest boka - og kommer antakelig ikke til å gjøre det. For komplisert for folk flest, trodde han.

I studio glemte Michelet-ekspert Sira Myhre helt å nevne at han er gift med den ene av Michelet-redaktørene - nemlig Cathrine Sandnes, som under de siste ukenes basketak har holdt en påfallende lav profil.

NRKs mikrofonholder kom ikke på å stille ett eneste kritisk spørsmål, mens de tre gjestene i studio fritt kunne boltre seg med drittkasting om BTB, godt ispedd smiskende godord om MM.

Les forøvrig Mona Levins «anmeldelse» av den samme selsomme opptredenen i NRK Nyhetsmorgen i Aftenposten-innlegget Takk for at vi ble reddet over grensen.

Vi ganske vanlige boklesere tar det for gitt at vi får sannheter mellom to permer, når vi går til innkjøp av faktabøker fra selveste Gyldendal Norsk Forlag. Vi tar det rett og slett for gitt at fakta er fakta - og ikke uttrykk for ønsketenking og fantasi fra en forfatter med en åpenbar politisk agenda.

Vi har ikke noe behov for å få motstandshelter som Arvid Brodersen og Tore Gjelsvik eller historikeren Ragnar Ulstein tillagt meninger og holdninger som de aldri har hatt.

Det foreligger ingen indikasjoner på at noen av dem bar ansvar for mange norske jøders grusomme skjebne.

Alvoret i saken begynner kanskje å demre for Gyldendals ledere, når de må lese hvordan redaktør Alexander Øystå i ukas Vi Menn indirekte oppfordrer sine lesere til å boikotte forlaget.

«Michelets bok står tilbake som en ruin, en branntomt av et dokumentarisk verk - en eventyrfortelling», melder Øystå og fortsetter:

«Det mest alvorlige er likevel at et så godt ansett forlag som Gyldendal ikke innrømmer at de feilaktig har dratt hedersfolks navn ned i gjørma. Redaksjonssjef Reidar Mide Solberg sier at forlaget «står inne for bokutgivelsen». Altså en bok som med basis i ren diktning beskylder norske motstandsfolk for indirekte å bidra til jødeutryddelsen. Årets julegaver kommer ikke fra Gyldendal».

Forlagets debattører har i sine kommentarer ikke forholdt seg til de etterlatte etter motstandsheltene som er blitt gjørmebadet av Marte Michelet. Men redaksjonssjef Mide Solberg har nå i ulike kanaler bebudet at Michelet skal komme med et svar - i et tidsskrift - om «noen uker». Vi må altså bare vente - for slikt tar tid.

Eller må vi virkelig det?

Spør du meg, så er dette bare et nytt forsøk på uthaling. Reidar Mide Solberg kan for min skyld vente i både måneder og år på et mulig Michelet-tilsvar. Men kommer Michelet til å ha annet å by på enn gjentakelser av påstanden om at hovedhistorien «står»?

De etterlatte har ventet i to lange år på å få de tre faghistorikernes oppklaring av rekker med uriktige beskyldninger basert på friserte kilder. Hva er det som tar så lang tid?

Gyldendal har sopt inn millioner på løgnene. Nå haster det med å rydde opp etter seg hvis folk skal ta noen av husets publikasjoner på alvor.

