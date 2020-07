Må Trump hentes ut av Det hvite hus?

Trump er i trøbbel. Joe Bidens ledelse på meningsmålingene er stor. Frem til valget vil vi se at Trump gjør alt han kan for å undergrave valgsystemet. Han har ikke tenkt å forlate presidentstolen frivillig.

På mange av de nasjonale målingene leder nå Biden med mer enn 10 prosentpoeng. Det er mye. Hillary Clinton ledet også over Trump på samme tidspunkt for fire år siden, men da med bare fire prosentpoeng.

Interessant er det at Trump kanskje også er i ferd med å miste grepet om noen av sine kjernevelgere, blant annet hvite menn uten videregående utdannelse. For de som vil ha tallene er det bare å google. Det vi kan si med sikkerhet er at Trump sliter.

Forrige helg ble Trump spurt om han kommer til å anerkjenne valgresultatet selv om han taper. Da svarte han «vi får se, jeg svarer hverken ja eller nei på det spørsmålet». En oppsiktsvekkende ting å si i et demokrati, men det skal legges til at han sa det samme for fire år siden.

I kjent og ukjær stil har Trump også sagt at dette valget kommer til å være «the most rigged election in our nations’s history». Det lover ikke godt.

Det som er annerledes denne gangen er at langt flere enn vanlig kommer til å stemme via fysisk post. Det henger naturlig nok sammen med koronaviruset, som USA på ingen måte har fått kontroll på. Istedenfor å stå i en lang og tett kø, sender man sin stemme med et frimerke på.

Det er i utgangspunktet ikke noe problem fordi studier har vist at valgfusk historisk skjer i svært liten grad og at det å stemme via posten ikke favoriserer et bestemt parti. Det fører til at opptellingen kan ta lengre tid, men for øvrig er det bare en god service til velgerne.

Trump ser det selvsagt ikke slik. Han har kalt det offentlige postvesenet «en spøk» og fått på plass en ny sjef som nå skal kutte kostnadene dramatisk. Mange frykter det vil føre til at Postman Joe ikke lenger vil være tidlig ute på sin postmann rute.

Med andre ord, Trump planlegger nå for å kunne skylde på det udugelige og korrupte postvesenet dersom han taper. Han vil hevde de har rotet bort stemmer, prioritert nabolag hvor demokratene står sterkt eller bevisst makulert hans stemmer.

Han kommer til å sette i gang hele sitt batteri av advokater og samtidig be sine velgere om å gjøre lokale opprør og forlange utsettelser eller omvalg. Det kommer til å bli stygt.

I amerikansk historie har det aldri skjedd at en kandidat har nektet å akseptere valgresultatet. Det har vært konflikter og advokater i arbeid. Senest mellom Bush og Gore i 2000. Men da Høyesterett hadde sagt sitt, traff Gore seg umiddelbart.

En knepen sier til Joe Biden vil sette hele det amerikanske demokratiet på nye prøvelser. Det kommer til å bli kaos. Man kan håpe at fornuften og anstendigheten seirer, men akkurat det føles nå som en veldig naiv analyse.

Trump vil til sin død uansett hevde at noen stjal seieren fra han. Trump forlater ikke det hvite hus frivillig.