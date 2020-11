Må vi virkelig følge alle disse koronareglene?

Masker. Treningssentre. Matbutikker. Håndvask. Avstand. Alkohol. Velg bort det du vil?

Da jeg var noe yngre ble jeg fortalt en historie om at da bilbelte ble innført i Norge og Sverige, så begynte svenskene å bruke belter med en gang loven var vedtatt i 1974.

Vi i Norge ventet til påbudet var aktivt året etter. Mye av den svenske skylden for høy bruk av bilbelte ble lagt på Volvo, som kjørte enorme kampanjer om sikkerhet i bil allerede fra da de hadde fått patent på sitt belte noen tiår tidligere.

Fra protester i Manchester den 8. november 2020. Foto: (Getty Images)

Fortsatt er det 30 prosent som ikke bruker bilbelte i Norge, selv om det ved en ulykke har en redusert dødsrisiko på 60 prosent. I 2007 satt halvparten av de som var drept i bil uten belte. 109 personer døde i trafikken i 2019.

Hittil i år har 285 mennesker dødd av koronavirus i Norge. Aldri før har vi registrert flere smittede i Norge enn vi gjør nå. Tiltakene som er gjort for å få smittetallene ned i Oslo og andre steder er å stenge alkoholservering, treningssentre og oppfordre folk til avstand, holde seg hjemme og unngå sosial kontakt.

Dugnaden fra mars og april må gjentas. Problemet er bare at vi nå må tvinges. Apokalypseadvarslene er ikke like virkningsfulle.

Likevel, selv da, fortet vi oss over svenskegrensen for å harryhandle før fristen gikk ut som man sa det. Nå i november utvider treningssentrene i Oslo åpningstidene før de også er nødt til å følge reglene.

Regler i et samfunn er laget fordi vi ikke klarer å oppføre oss. Det høres banalt enkelt ut, men er også riktig. Straff er laget for å skremme, og for å ha et moralsk kompass i samfunnet. Vi må ha rammer for å kunne bevege oss selv, og velge riktig.

Sats Ringnes Park og Sats Hasle utvidet begge åpningstidene siste dag for de måtte stenge.

Slik som når vi får en haug med koronaregler nasjonalt, og lokale innstramminger. At Sats tøyer strikken er kanskje ikke så rart, om man ser veldig kortsiktig på det.

For oppe i dette sitter vi, folk, og er redd for arbeidsplasser, helse og landet vårt, verden. Eiere er redd for investeringer, inntjening og framtid. Merkevarer tar aktive valg på hvordan de skal forholde seg til pandemien. Noen gjør som nordmenn da reglene om bilbeltet kom, eller man fikk vite at smitten var så høy i Sverige at svenskegrensen ville stenge. Andre tar aktive valg, og bygger opp under sin egen merkevare med ærlighet og tydelighet.

Meny Løren, min lokal Meny-butikk, med post om informasjon om hvordan det blir å gå i butikken framover.

Det er ingen tvil om at pandemien rammer noen mye hardere enn andre.

Selv er jeg medlem på Talerlisten, hvor mange har som sitt fulltidsarbeid å holde foredrag og kurs. Ikke overraskende er mange der nedslått over mulighetene. Det samme er musikere, komikere, utelivet og mange andre som er at hele livsgrunnlaget blir mer eller mindre borte. Det kan være vanskelig å tenke at man skal være der når dette en gang er over. Selvfølgelig forstår vi alle det.

Ikke alle er enige om at masker er smartest. Noen mener at vi kunne gjort A. Andre mener at tiltak B er mye bedre, og ingen synes det er gøy å ikke besøke venner og familie.

Problemet er bare at noen er nødt til å ta de vanskelige valgene for oss.

Fordi vi er ikke flinke nok til å følge forslag, eller oppfordringer. Vi vil gjerne skyve det foran oss. Ta en dobbelt økt på treningssenteret før det stenger senere på kvelden. Forte oss over grensene før de stenger. Gå på byen en siste kveld. Det er lettere enn å faktisk tenke at det muligens er greit å la være fordi det er ett av tiltakene som vil redusere den fordømte R-en.

Vi er lei. Jeg er pisslei hjemmekontor. At dagens høydepunkt er å hente i barnehagen var ikke slik jeg hadde sett for meg november 2020. Men jeg har jobb. Jeg har relativt god helse. Jeg er veldig heldig med å familie rundt meg i samme hus. Det er veldig lite grunn for meg å klage, men...

Jeg har aldri likt regler. Hele min arbeidskarriere har vært å bryte flest mulig regler. Hvis noen sier at noe er dumt, eller ikke la seg gjøre, så vil jeg motbevise det. Slitt uttrykk kan gjentas: Det umulige tar bare litt lengre tid.

Likevel, selv jeg som laget graffiti på tanksgarasjene på militærleiren hjemme på Toten (får håpe dette er foreldet), ser at jeg ikke klarer godt nok selv å velge riktig nå. Jeg har lyst på en øl på en pub. Jeg synes masker er ubehagelig. Jeg misliker sterkt å ikke bestemme mer selv.

Noen må likevel tenke for meg. Selv om det her i Oslo er en person jeg skulle ønske kunne svare journalister med litt mer respekt. Selv om jeg synes det er rart at vi stenger uteliv for å lage press på hjemmefester. Selv om lærde strides.

Fordi jeg vet at jeg ikke kan stole på at jeg kommer til å ta gode nok valg selv.

For husk: Du og jeg er fordømt heldige. Vi bor i et land med gratis helsevesen, demokrati og fri presse. Hvis du lurer på hvor viktig det er når slike ting skjer, så er det bare å kikke på landene som ikke har slikt. Det betyr at firmaer, selskaper og næringsdrivende må ta en del av en ny dugnad. En dugnad som kan bety mange tapte penger, arbeidstakere som mister jobber fordi all inntjening forsvinner,

Samtidig. Jeg vet at hvis noen forteller meg i dag at om to dager blir det forbudt med mobiltelefon fordi det er farlig, så ville jeg kastet den i dag. Slik kan også selskaper overleve. Merkevarer. De små og de store.

Gå foran, og gå sammen med oss. Vær som Volvo.

En merkevare er litt som en gryterett. Det hjelper ikke å ha verdens beste grønnsaker, saus eller krydder i den om kjøttet er fordervet. Det er totalen. Den totalen du og jeg oppfatter sammen.

Jeg vil ha treningssentre etter pandemien, selv om jeg aldri går på ett. Jeg vil ha utesteder, selv irriterende diskotek jeg misliker. Jeg vil ha komikere, selv de jeg ikke synes er morsomme, artister, selv Åge Sten Nilsen, talere og alt det andre.

Men, vi må gjøre dette sammen. Igjen. Samme hvor helvetes irriterende det er. Ikke bare vi folk, men selskaper, det offentlige, myndigheter og alle som besøker oss.