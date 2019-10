Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå

Det er ytterst nødvendig å hindre at IS gjenoppstår etter at USA trekker seg ut av Syria, sier Frankrikes president Emmanuel Macron til president Donald Trump.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Macron snakket mandag med sin amerikanske motpart. I telefonsamtalen advarte han om at USAs uttrekking av styrker fra Syria, og den påfølgende tyrkiske offensiven mot kurdisk milits nordøst i Syria, øker trusselen om at IS kan gjenoppstå. Følg Nettavisens livestudio for det siste om situasjonen i Nord-Syria – Det er ytterst nødvendig å hindre at IS gjenoppstår, sa Macron til Trump. Macron hadde mandag også telefonsamtaler med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Iraks president Barham Saleh, opplyser presidentkontoret i Frankrike. I samtalen med Erdogan sier Macron at det ble «bekreftet en dyp uenighet i synspunkter» om konsekvensene til Tyrkias offensiv. I samtalen med Saleh ble humanitære konsekvenser og sikkerhetsrisikoer tatt opp etter at Tyrkia gikk inn i Syria og USAs tilbaketrekning. Partene ble enige om å styrke samarbeidet, heter det i en uttalelse fra Macron. Les også Røde Kors om Nord-Syria: - Økt behov, men vanskeligere å drive nødhjelpsarbeid BENEKTER GRØNT LYS: Visepresidenten Mike Pence, her fotografert ved Det hvite hus mandag, benekter at Trump ga Tyrkia grønt lys til å gå inn i Syria da han kunngjorde at USA trekker soldatene sine ut av området. Foto: Jacquelyn Martin (AP) Bes om å stoppe Visepresident Mike Pence sier Trump har hatt en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og bedt ham «stoppe invasjonen, inngå øyeblikkelig våpenhvile og innlede forhandlinger med kurdiske styrker i Syria». Pence sier at Erdogan har sagt at Tyrkia ikke skal angripe den kurdiske høyborgen Kobani i Syria. Pence sier han er «veldig bekymret for ustabiliteten i regionen» og sier USA «ikke tolererer Tyrkias invasjon av Syria lenger». Visepresidenten benekter at Trump ga Tyrkia grønt lys til å gå inn i Syria da han kunngjorde at USA trekker soldatene sine ut av området. Søndag opplyste USAs forsvarsminister Mark Esper at 1.000 amerikanske soldater vil bli trykket ut av grenseområdene til Tyrkia og vil bli flyttet sørover i Syria. Men ifølge en amerikansk tjenestemann har de fått ordre om å forlate landet. Les også Amerikansk elitesoldat: - Jeg skammer meg Pence til Tyrkia Visepresidenten sier han vil raskt sette seg på flyet til Tyrkia etter en anmodning fra Trump. Pence skal lede en delegasjon som skal forsøke å forhandle fram en våpenhvile i Syria. Også den nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien skal være en del av delegasjonen. USA har innført sanksjoner USA har innført sanksjoner mot tre tyrkiske statsråder og økt tollen på tyrkisk stål med 50 prosent som følge av at Tyrkia har gått inn i Syria. I tillegg stopper USA «umiddelbart» handelsforhandlingene med Tyrkia, kommer det fram i presidentordren som Donald Trump signerte mandag. Det amerikanske finansdepartementet sier i en uttalelse at ytterligere sanksjoner kan bli utført om nødvendig. Trump: - Beredt til å ødelegge Tyrkias økonomi – Jeg er fullt beredt til å ødelegge Tyrkias økonomi raskt hvis tyrkiske ledere fortsetter denne farlige og ødeleggende utviklingen, skrev president Trump i en uttalels e mandag. TRUER OG ADVARER: - Tyrkia må prioritere beskyttelsen av sivile, særlig sårbare etniske og religiøse minoriteter i nordøst-Syria, heter det blant annet i uttalelsen president Donald Trump sendte ut mandag. Her truer også Trump med å ødelegge Tyrkias økonomi hvis landets myndigheter fortsetter på det Trump kaller "en farlig og destruktiv vei". Foto: Faksimile Han varslet at sanksjonene skal rettes mot nåværende og tidligere medlemmer av den tyrkiske regjeringen, og «mot enhver person som bidrar til Tyrkias destabiliserende handlinger i det nordøstlige Syria», skrev Trump. – På samme vis vil toll på stål bli satt opp igjen til 50 prosent, nivået tollen var på før den ble redusert i mai. USA vil også umiddelbart stanse handelsdepartementets forhandlinger om en handelsavtale til en verdi av 100 milliarder dollar med Tyrkia, skrev presidenten. Han uttalte at sanksjonene vil rettes mot personer som kan ha vært innblandet i alvorlige overgrep mot menneskerettighetene, mot personer som motsetter seg våpenhvile, mot personer som hindrer folk som er drevet på flukt fra å dra hjem, mot personer som har sendt hjem flyktninger mot sin vilje, eller mot personer som har truet fred, sikkerhet eller stabilitet i Syria. TYRKISK OFFENSIV: USA er i ferd med å trekke ut sine 1000 soldater fra Nord- Syria, der Tyrkia har satt i gang en offensiv mot kurdiskkontrollerte områder. Bildet viser tyrkiske soldater og tyrkisk-støttet milits i Manbij nær grensen til Tyrkia mandag. Foto: Zein Al Rifai (AFP) Les også Norge dypt bekymret over Syria-eskalering